Barwy szczęścia, odcinek 3200: Andrzej nie zniknął bez powodu? Natalia uwierzy, że miał wypadek - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Andrzej w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" ucieknie jak tchórz, zostawiając Józefinę w kompletnym szoku. I choć starsza pani będzie początkowo przekonana, że jej ukochany może potrzebować pomocy, to z każdą kolejną godziną sytuacja będzie wyglądała coraz gorzej. W mieszkaniu zniknie nie tylko narzeczony, ale również cenne przedmioty, takie jak biżuteria, obrazy, a nawet auto!

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" szybko wyjdzie na jaw, że Andrzej miał nieczyste intencje od samego początku. Wszystko wskazywać będzie na to, że to nie było zwykłe zaginięcie, tylko perfidnie zaplanowany przekręt. I choć Józefina będzie chciała wierzyć, że to wszystko przypadek, rzeczywistość okaże się dużo bardziej okrutna…

Natalia w 3200 odcinku "Barw szczęścia" będzie naiwna do granic możliwości!

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Cezary (Marcel Opaliński) poruszony rozmową z matką postanowi od razu zająć się sprawą zniknięcia jej narzeczonego. Ale to właśnie jego żona Natalia pierwsza wysunie hipotezę, że może Andrzej miał wypadek i leży teraz w szpitalu, nieprzytomny, bez dokumentów, niezdolny do kontaktu!

Para w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie obdzwaniać wszystkie szpitale w okolicy, mając nadzieję, że odnajdzie Andrzeja cały i zdrowy. Natalia nie dopuści do siebie myśli, że starszy mężczyzna mógłby posunąć się do takiej perfidii i celowo okraść Józefinę. Dla niej to będzie niewyobrażalne. A może… właśnie o to chodziło?

Józefina w 3200 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się domyślać prawdy

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina długo będzie wypierać to, co wydaje się oczywiste. Przecież tak dobrze znała Andrzeja, tak długo był dla niej wsparciem, opoką, kimś, komu mogła zaufać… Ale im dłużej będzie czekać na jego telefon czy powrót, tym bardziej zacznie do niej docierać, że została oszukana. I to bardzo sprytnie...

