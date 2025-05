Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Józefina odmówi Emilce i nie zgodzi się na darmowe lekcje jazdy konnej! Szybko tego pożałuje - ZDJĘCIA

W 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik), pochłonięta przygotowaniami do swojego wymarzonego ślubu w Finlandii, zignoruje prośbę Emilki (Jessica Frankiewicz) o zorganizowanie darmowych lekcji jazdy konnej dla jej koleżanek. Dla dziewczynki to nie tylko kwestia przyjemności, to walka o reputację w szkole i przetrwanie w towarzyskiej dżungli. Gdy Józefina odmówi, Emilka znajdzie się na skraju załamania, a sytuację spróbuje ratować Cezary (Marcel Opaliński), który w 3197 odcinku serialu "Barwy szczęścia" postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Czy to się uda? Czy Emilka odzyska twarz przed koleżankami? Przekonaj się już teraz i zobacz ZDJĘCIA!