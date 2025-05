Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3192: Emilka weźmie Józefinę pod włos. Nagada jej komplementów, a Rawiczowa obrośnie w piórka - ZDJĘCIA

W 3192 odcinku "Barw szczęścia" Emilka (Jessica Frankiewicz) będzie wiedziała, że musi załatwić darmowe lekcje jazdy konnej w stadninie Józefiny (Elżbieta Jarosik). Tylko tak uda jej się przekabacić przekupne koleżanki z klasy i wygrać z Aliną (Iga Czechowicz). Taki plan przyjmie córka Malwiny (Joanna Gleń), by nie poddawać się w walce o dobre imię w szkole. Problem polega jednak na tym, że Rawiczowa nigdy nie wyraziła chęci i zgody na to, by Emilka z koleżankami skorzystały z takiej możliwości. Nastolatka podejdzie Józefinę, która momentalnie obrośnie w piórka.