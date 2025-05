Barwy szczęścia, odcinek 3192: Emilka zakaże Malwinie walczyć ze szkołą. Zgodzi się na przekupstwo! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Madzia dostanie spadek po Henryku? Wiktor włączy byłą dziewczynę do fundacji Kępskiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Emilka w 3192 odcinku "Barw szczęścia" zauważy pismo, które Malwina przygotuje do walki ze szkołą. Kolska nie zgadza się ma to, by podłe koleżanki nie poniosły właściwie żadnej odpowiedzialności za wredne zachowanie. Mało tego, podwójnie zdenerwują ją słowa Gabrysi (Marta Juras), która zasugeruje zmianę szkoły! Ukochana Hermana (Maciej Raniszewski) nie zostawi tak tej sprawy i z pomocą Natalii (Maria Dejmek) wypisze oficjalne pismo oskarżające szkołę córki.

Emilka odkryje pismo Malwiny. To przeszkodzi w jej planom

Kiedy Emilka w 3192 odcinku "Barw szczęścia" przypadkowo wpadnie na pismo sporządzone przez mamę, od razu połączy kropki. Problem polega jednak na tym, że cwana nastolatka sama wdroży swój plan. Tego samego dnia w 3192 odcinku "Barw szczęścia" przekona Józefinę (Elżbieta Jarosik) do pomocy przy organizacji darmowych lekcji jazdy konnej w stadninie. Emilka uzna, że przekupstwo to najlepsze, co zadziałałoby na podłe rówieśniczki.

Emilka powstrzyma Malwinę

Kiedy nadejdzie wieczór, Emilka porozmawia z mamą o jej ambitnych planach walki ze szkołą. Kolaska nie zachwyci się pomysłem przekupstwa.

- Mamo, wiesz, że nie musisz tego robić? - zapyta Emilka, trzymając w ręku pismo.

- Za długo stałam z boku. Potrzebujesz pomocy, ja ci pomogę - uzna twardo Malwina.

- No, ale może nie tak. Ja mam pomysł!

- Wiem, darmowe lekcje jazdy konnej - szybko odgadnie Kolska.

- Już wiesz? To jest i tak lepsze niż wojna!

- A wiesz czym mi to pachnie?! Przekupstwem!

- No, mam przekupne przeciwniczki, dlatego muszę zagrać ich kartami - Emilka wyjaśni swój punkt widzenia, a mama ostatecznie zgodzi się, że może to faktycznie najlepsze wyjście z tej trudnej i dziwnej sytuacji.

- Znaczonymi, ale... Dobrze, niech ci będzie. Zawsze będę po twojej stronie - wyzna szczerze Malwina w 3192 odcinku "Barw szczęścia".

