Barwy szczęścia, odcinek 3196: Weronika oświadczy się Błażejowi? Modrzycki nie uwierzy w jej deklarację - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika i Błażej spędzą razem sielankowy poranek, który przerodzi się w dzień pełen emocji. Dziennikarka będzie dumna ze swojego partnera, który zdecyduje się na pojednanie z Władysławem Gradem (Zbigniew Stryj), ojcem zmarłej Leny. Weronika uzna, że aby odciąć się od złej przeszłości, Błażej musi pogodzić się z ojcem byłej dziewczyny.

Weronika w 3196 odcinku "Barw szczęścia" oświadczy się Błażejowi?!

Grad zaproponuje Błażejowi wspólny wyjazd do Szczecina, aby odwiedzić grób córki. Weronika będzie zafascynowana tym pomysłem i namówi Błażeja na wyjazd. Co więcej, zaproponuje, że pojedzie razem z nim. To właśnie wtedy powie mu, że będzie przy nim zawsze, jeśli tylko tego zechce. Błażej zaniemówi i zapyta wprost, czy Weronika właśnie się mu oświadcza. Dziennikarka nie skomentuje tego, tylko tajemniczo się uśmiechnie.

- Nie chcę cię obciążać moimi problemami. - I tak już w tym siedzę, ale chcę. - Na zawsze? - Może... - Co ty mi się oświadczasz?

Błażej umrze w 3199 odcinku "Barw szczęścia"?!

Niestety z oświadczyn nici, a już w 3199 odcinku serialu "Barwy szczęścia" sytuacja przybierze dramatyczny obrót. Grad, żądny odwetu za śmierć córki, wciągnie Błażeja w pułapkę. Zaprosi go do swojego garażu, gdzie poczęstuje go nalewką, która okaże się zabójcza. Błażej straci przytomność, a bezwzględny mężczyzna spróbuje go zabić. Na szczęście Weronika i Celina (Orina Krajewska) zorientują się, że coś jest nie tak i ruszą na ratunek. Dzięki ich interwencji Błażej trafi do szpitala w stanie krytycznym, gdzie zacznie się walka o jego życie.

Zdradzamy już teraz, że w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika nie opuści ukochanego nawet na chwilę, czuwając przy jego łóżku i modląc się o jego powrót do zdrowia. Błażej będzie walczył o życie, a jego stan będzie bardzo poważny. Czy widzowie doczekają się ślubu Błażeja i Weroniki w nowym sezonie "Barw szczęścia", po wakacjach? Przekonamy się wkrótce!