Barwy szczęścia, odcinek 3196: Weronika cudem uniknie śmierci! O mały włos, a byłaby w aucie z Gradem i Błażejem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika będzie przekonana, że Grad pogodził się z przeszłością i nie żywi już urazy do Błażeja. Dziennikarka uwierzy w jego dobre intencje i zacznie namawiać ukochanego, by wyruszył z Gradem do Szczecina, aby zapalić znicz na grobie Leny i odwiedzić swoje rodzinne strony. Weronika nawet zaproponuje, że chętnie pojedzie razem z nimi, jeśli Błażej sobie tego życzy. Nie zda sobie sprawy, że Grad planuje zamach na życie Modrzyckiego...

Weronika w 3196 odcinku "Barw szczęścia" cudem uniknie śmierci!

Weronika w 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" cudem uniknie śmierci, bo przecież w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Grad spróbuje zabić Modrzyckiego. Dziennikarka zatem nieświadomie uniknie tragicznego losu, który spotka Błażeja.

Błażej umrze w 3199 odcinku "Barw szczęścia"?!

W 3199 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Grad wciągnie Błażeja w pułapkę. Zaproponuje mu wspólną podróż do Szczecina, by odwiedzić grób Leny. Podczas jazdy samochodem, Grad poda Modrzyckiemu nalewkę, która okaże się zabójcza. Błażej straci przytomność, a samochód wypełni się spalinami. W 3200 odcinku "Barw szczęścia" nieprzytomny Błażej trafi do szpitala i będzie walczyć o życie. Weronika nie odejdzie od jego łóżka ani na chwilę...

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" Grad zginie, a Błażej będzie miał na sumieniu kolejną śmierć. Modrzycki nie wybaczy sobie, że doprowadził do śmierci Leny i jej ojca. Jego psychika będzie w opłakanym stanie, a on sam odmówi leczenia. Jakie zatem będą losy tej pary w nowym sezonie "Barw szczęścia"? Tego dowiemy się już po przerwie wakacyjnej!

