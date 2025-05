Barwy szczęścia, odcinek 3196: Grad przerwie Błażejowi w najmniej odpowiednim momencie! Zrobi się niezręcznie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Bank zacznie domagać się od Józefiny pięciu milionów! Dług to nie jedyne, co zostanie jej po Andrzeju

"Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika z samego rana ruszy do piekarni, żeby przygotować dla ukochanego wyjątkowe śniadanie. Zakochana do szaleństwa, będzie chciała sprawić Błażejowi miłą niespodziankę i pokazać, jak bardzo jej na nim zależy. Kiedy wróci do jego mieszkania, zobaczy coś, co jeszcze bardziej rozpali jej uczucia - Modrzycki będzie właśnie robił pompki i wyglądał jak wyjęty z reklamy sportowej odzieży! Weronika nie będzie mogła oderwać od niego wzroku...

Grad w 3196 odcinku "Barw szczęścia" popsuje najbardziej romantyczny poranek Weroniki i Błażeja!

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" szybko zrobi się bardzo namiętnie. Parę poniesie chwila - będą spojrzenia, czułości, uśmiechy i wszystko wskazywać będzie na to, że ten poranek skończy się w sypialni. Ale wtedy nagle zadzwoni telefon. I to nie byle kto, Grad brutalnie przerwie intymny moment. Dla Weroniki będzie to jak kubeł zimnej wody, a dla Błażeja - szok i frustracja. W jednej chwili z romantycznego uniesienia zrobi się niezręczna cisza...

Ten jeden telefon w 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wystarczy, by wszystko się posypało. Grad, ojciec zmarłej Leny, dawnej ukochanej Błażeja nie będzie dzwonił bez powodu. Od dłuższego czasu będzie przecież planował zemstę i właśnie teraz zacznie wcielać swoje chore pomysły w życie.

Grad nie odpuści Błażejowi w 3199 odcinku "Barw szczęścia"

W 3196 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dopiero wszystko się zacznie, ale prawdziwy dramat ma się wydarzyć zaledwie kilka dni później. W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Grad będzie miał już gotowy plan i to taki, od którego włos się jeży na głowie! Zaprosi Błażeja pod pretekstem rozmowy i pojednania, a kiedy ten przyjmie zaproszenie, okaże się, że to pułapka. Grad poczęstuje go specjalnie spreparowaną nalewką, która uśpi Modrzyckiego, a potem… zamknie go w garażu i uruchomi silnik samochodu!