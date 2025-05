Barwy szczęścia, odcinek 3200: Nieprzytomny Błażej będzie walczył o życie w szpitalu! Weronika nie odejdzie ani na chwilę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3189: Karol odsunie Darka?! Nie będzie chciał, by razem zamieszkali – ZDJĘCIA, WIDEO

W 3199 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Władysław Grad nie cofnie się przed niczym. Z pozoru niewinny wyjazd do Szczecina zamieni się w pułapkę, z której Błażej nie zdoła sam uciec. Grad, przepełniony żalem po śmierci córki, uśpi chłopaka nalewką zmieszaną z lekami, a następnie zamknie go w aucie i spróbuje otruć spalinami!

To będzie moment, w którym wszystko zacznie się walić. W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej trafi do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Tylko błyskawiczna reakcja Weroniki i Celiny (Orina Krajewska) uratuje go przed śmiercią. Kobiety zaczną coś podejrzewać i ruszą jego śladem, zanim będzie za późno. Ta akcja odbije się echem w kolejnych odcinkach, a przecież wielkimi krokami zbliża się koniec obecnego sezonu "Barw szczęścia".

Błażej w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" rozpocznie walkę o swoje życie

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zobaczymy Weronikę zupełnie inną niż dotąd, całkowicie skupioną na ratowaniu życia Błażeja. Nie wyjdzie z sali szpitalnej, nie pójdzie do domu, nie zmruży oka. Zrozumie, że chłopak, którego wciągnęła w stare rodzinne grzechy, może nie przeżyć. Będzie gotowa oddać wszystko, by tylko zobaczyć, jak otwiera oczy.

A stan Błażeja w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pozostanie krytyczny. Lekarze nie będą dawać żadnych gwarancji, a każda godzina nieprzytomności pogłębi lęk Weroniki. Dziewczyna będzie się obwiniać za wszystko, bo to ona w dobrej wierze wepchnęła Błażeja w ręce mordercy. Ta świadomość będzie ją niszczyć od środka.

Modrzycki umrze w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia"?

W 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" los Błażeja będzie zależał od sił medycyny, ale też od determinacji ludzi, którzy nie potrafią pogodzić się z tragedią. Weronika będzie błagać lekarzy o pomoc, a każdy dźwięk z sali reanimacyjnej wywoła u niej dreszcze. Widzowie zobaczą kobietę rozdartą między nadzieją a rozpaczą, między miłością a winą.

