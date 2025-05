Barwy szczęścia, odcinek 3199: Weronika i Celina uratują życie Modrzyckiemu! Tak domyślą się, że ojciec byłej kochanki Błażeja chce go zabić - ZDJĘCIA

Koniec Barw szczęścia. Szczepan uratuje Gabrysię w ostatnim 3202 odcinku! To będzie zwrot w ich relacji

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki wsiądzie z Gradem do samochodu i wspólnie z ojcem swojej byłej kochanki Leny, którą wcześniej zabił, wyruszą do Szczecina. Niczego nieświadomy Błażej przystanie na zaskakującą propozycję Władysława, ale szybko tego pożałuje! A to dlatego, że mężczyzna postanowi go zabić!

Zdradzamy, że w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Władysław najpierw uraczy Błażeja domową nalewką, w której rozpuści środek usypiający, a następnie zjedzie do garażu, gdzie postanowi otruć byłego kochanka córki spalinami! Grad postanowi odegrać się na Modrzyckim i go zabić, mszcząc tym samym śmierć swojego ukochanego dziecka, z którą do tej pory nie będzie w stanie się pogodzić!

Weronika zorientuje się, że Grad chce zabić Modrzyckiego w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Błażej skosztuje nalewki, po czym zaśnie, w związku z czym nie usłyszy telefonu od Weroniki. Zaniepokojona Ciesielska zacznie wydzwaniać do swojego ukochanego, a gdy nie będzie mieć z nim żadnego kontaktu, to na poważnie zacznie się o niego martwić.

I nic dziwnego, gdyż w końcu sama wpakuje go w łapy Grada, mimo iż on wcale nie będzie tego chciał. I jak widać słusznie, gdyż ojciec Leny wciąż nie pogodzi się z jej śmiercią, za którą dalej będzie obwiniał Błażeja, z czego w 3199 odcinku "Barw szczęścia" dziennikarka w końcu brutalnie zda sobie sprawę! I wtedy właśnie pomyśli, że Władysław postanowił się zemścić!

Weronika i Celina ruszą na ratunek Błażejowi w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Weronika natychmiast zaalarmuje o wszystkim Celinę, a sama spróbuje ustalić lokalizację swojego ukochanego. Dziennikarce i pani detektyw uda się odnaleźć garaż, w którym Władysław zdecyduje się otruć Modrzyckiego i siłą spróbują do niego wkroczyć, choć to wcale nie będzie takie łatwe. Brońska od razu chwyci po łom, a Ciesielska od razu rzuci jej się na pomoc, dzięki czemu paniom w końcu uda się dotrzeć do środka!

A tym samym w 3199 odcinku "Barw szczęścia" uratować Błażejowi życie! Zdradzamy, ze Modrzycki od razu wyląduje w szpitalu, gdzie ponownie będzie czuwać przy nim zaniepokojona Weronika, która będzie mieć ogromne wyrzuty sumienia za to, że go w to wpakowała. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że po postrzale, który kochanek niedawno przeżył, jego organizm będzie szczególnie narażony, ale na szczęście do najgorszego nie dojdzie!

A to dlatego, że w 3199 odcinku "Barw szczęścia" gorzej od Modrzyckiego skończy sam Grad, który także otruje się spalinami. Tyle, że on nie zdoła odzyskać przytomności, tak jak Błażej! Czy zatem to nie dziennikarz, a Władysław umrze i sam padnie ofiarą swojego podstępu? Tego dowiemy się już niebawem!