Barwy szczęścia, odcinek 3198: Zaskakująca propozycja Grada przed próbą zabicia Modrzyckiego! Niczego nieświadomy Błażej na to przystanie - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Babcia Emila nie chce go znać! To dlatego teściowa Asi nienawidzi swojego wnuka! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3198 - poniedziałek, 26.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3198 odcinku "Barw szczęścia" Grad ponownie zjawi się w domu Modrzyckiego, aby zabrać resztę obrazów, namalowanych przez jego córkę. Tym bardziej, że Błażej sam postanowi mu je oddać i to jeszcze nieodpłatnie, gdyż nie będzie w stanie wziąć pieniędzy od ojca, któremu zabił dziecko i które na dodatek sam kochał, gdyż przecież Lena była jego dawną kochanką.

Ale w 3198 odcinku "Barw szczęścia" Władysław na tym nie poprzestanie i wyskoczy jeszcze z zaskakującą prośbą, na którą niczego nieświadomy Błażej się zgodzi. A to dlatego, że początkowo nie będzie widział nic złego we wspólnej jeździe z Gradem do Szczecina.

Grad podejdzie Modrzyckiego w 3198 odcinku "Barw szczęścia"!

Szczególnie, że w 3198 odcinku "Barw szczęścia" ojciec zmarłej Leny nie da nic po sobie poznać, przez co Błażej pomyśli, że senior już uporał się z żałobą po śmierci córki. I nawet przez myśl mu nie przejdzie, że w tej sytuacji mógłby chcieć się teraz na nim zemścić. Ale niestety szybko się przekona, że jednak nie miał racji!

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" niczego nieświadomy Modrzycki wsiądzie z Gradem do samochodu, a nawet skosztuje jego domowej nalewki, do której wcześniej Władysław nasypie środków usypiających. I wówczas Błażej niemal natychmiast zaśnie, a ojciec jego byłej kochanki postanowi go zabić!

Władysław postanowi pomścić Błażeja za swoją córkę w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Władysław zjedzie do ukrytego garażu, w którym postanowi otruć śpiącego Błażeja spalinami! Ale na szczęście, do najgorszego nie dojdzie, gdyż w działaniach Grada w porę zorientuję się Weronika, przez którą w ogóle dojdzie do takiej sytuacji, gdyż to ona namówi swojego ukochanego do kontaktu z ojcem jego byłej kochanki, którą wcześniej zabił!

I gdy w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Błażej nie odbierze od niej żadnego telefonu, to Weronika natychmiast zaalarmuje o wszystkim Celinę (Orina Krajewska), a sama spróbuje ustalić lokalizację Modrzyckiego, co na szczęście jej się uda! Dziennikarka i pani detektyw uratują życie ukochanemu Ciesielskiej, jak i jego "oprawcy, gdyż sam Władysław także zatruje się spalinami! I będzie miał przy tym o wiele mniej szczęścia co jego potencjalna ofiara, gdyż sam nie odzyska przytomności! Czy Grad umrze? Przekonamy się już niebawem!