Barwy szczęścia, odcinek 3201: Porażający dramat Modrzyckiego po próbie zabicia przez ojca byłej kochanki! Będzie miał już na sumieniu dwie ofiary - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3201 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki w końcu wróci do zdrowia i będzie mógł opuścić szpital, do którego trafi po próbie zabójstwa przez Grada! Zdradzamy, że Władysław postanowi pomścić swoją zmarłą córkę, którą zabił właśnie Błażej i zdecyduje mu się odpłacić tym samym. Ojciec Leny zaproponuje jej byłemu kochankowi wspólną podróż do Szczecina, na którą nieświadomy niebezpieczeństwa dziennikarz przystanie!

Tyle tylko, że w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Władysławowi będzie przyświecał wyłącznie 1 cel! A mianowicie zbawienie Błażeja, którego postanowi uśpić i otruć spalinami, ale w ostatniej chwili jego plan pokrzyżują Weronika (Maria Świłpa) z Celiną (Orina Krajewska)! Ciesielska i Krajewska uratują życie Modrzyckiem, który wraz z Gradem trafi do szpitala!

Modrzycki kompletnie się załamie po wyjściu ze szpitala w 3201 odcinku "Barw szczęścia"!

Jednak w 3201 odcinku "Barw szczęścia" to Błażej będzie miał więcej szczęścia! I to nawet mimo tego, iż dopiero co będzie po postrzale! A to dlatego, że Modrzycki w miarę szybko wróci do zdrowia fizycznego i będzie mógł opuścić szpital. W przeciwieństwie do starszego Grada, który po zatruciu spalinami, nie odzyska przytomności!

I to sprawi, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki zacznie mieć ogromne wyrzuty sumienia, gdyż zacznie obwiniać się już nie tylko za śmierć ukochanej Leny, ale także załamanie psychiczne jej ojca, który nie pozbiera się po stracie dziecka, a może także i z tego wszystkiego umrze, gdyż jego stan wciąż pozostanie niepewny. I przez to sam kompletnie się załamie...

Weronice już nie uda się pomóc Błażejowi w 3201 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Weronika poradzi mu, aby udał się na terapię, gdyż zda sobie sprawę, że sam sobie z tym nie poradzi, a i ona nie będzie mu w stanie tak pomóc, jak specjalista. Ale niestety Błażej nie będzie chciał o tym słyszeć.

I choć w ostatnim 3202 odcinku "Barw szczęścia" przed wakacjami Ciesielska nie odpuści, to osiągnie jednak odwrotny efekt, gdyż nie dość, że nie uda jej się przekonać Modrzyckiego do terapii, to jeszcze doprowadzi do tego, że Błażej już zupełnie zamknie się w sobie i nawet z nią już nie będzie chciał rozmawiać...