Koniec Barw szczęścia. Błażej skończy u terapeuty w ostatnim 3202 odcinku? Weronika będzie pewna, że ukochany potrzebuje pomocy

"Barwy szczęścia" odcinek 3202 ostatni finał sezonu - piątek, 30.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Po dramatycznych wydarzeniach z 3199 odcinka, gdzie Grad spróbuje otruć Błażeja spalinami, a Weronika i Celina (Orina Krajewska) w ostatniej chwili uratują mu życie, Modrzycki będzie w stanie głębokiego załamania. W 3202, ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia", jego stan psychiczny będzie się pogarszał, a Weronika będzie coraz bardziej zaniepokojona. Zaproponuje mu terapię, ale Błażej stanowczo odmówi, zamykając się w sobie i odrzucając wszelką pomoc...

Modrzycki nie udźwignie śmierci byłej dziewczyny w finale sezonu "Barwy szczęścia"?

W 3202, ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia", Błażej będzie zmagał się z ogromnym poczuciem winy za śmierć Leny i próbę zabójstwa przez jej ojca. Jego stan psychiczny będzie coraz gorszy, a Weronika będzie bezradna wobec jego cierpienia. Mimo jej starań, Modrzycki nie będzie chciał przyjąć pomocy specjalisty, co może prowadzić do jeszcze większych problemów w przyszłości.

Weronika nie odpuści w 3202 odcinku "Barw szczęścia"

W 3202, ostatnim odcinku serialu "Barwy szczęścia", Weronika nie zrezygnuje z prób pomocy Błażejowi. Będzie starała się przekonać go do terapii, pokazując mu, jak bardzo jej na nim zależy. Jednak Modrzycki będzie nieugięty, co sprawi, że Weronika poczuje się bezradna i zrozpaczona. Czy uda jej się dotrzeć do ukochanego i przekonać go do skorzystania z pomocy specjalisty? O tym przekonamy się w nowym sezonie "Barw szczęścia", który będzie emitowany zaraz po wakacjach.