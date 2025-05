Barwy szczęścia, odcinek 3191: Błażej odsiedział swoje! Trafił do więzienia po śmierci ukochanej Leny - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3191 - czwartek, 15.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej zdecyduje się na szczere wyznanie przed Weroniką. Wyjaśni jej, że to on podał Lenie narkotyki, które doprowadziły do jej śmierci. Sam również był bliski przedawkowania, ale przeżył. Za swoje czyny został skazany na dwa lata więzienia, z czego odsiedział rok za dobre sprawowanie. Weronika będzie w szoku, nie spodziewając się, że jej partner ma tak mroczną przeszłość...

Błażej siedział w więzieniu! W 3191 odcinku "Barw szczęścia" zdradzi Weronice swój sekret

Modrzycki przyzna Weronice, że został skazany na dwa lata pozbawienia wolności. Ostatecznie spędził za kratami tylko rok - wyszedł za dobre sprawowanie. Ale ten rok wystarczył, by już nigdy nie był taki sam. W 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wyznanie Błażeja kompletnie rozbije Weronikę. Do tej pory nie miała pojęcia, że jej partner był w więzieniu. Ten sekret z przeszłości może mocno uderzyć w ich związek...

Grad obwini Błażeja za śmierć jego córki w 3191 odcinku "Barw szczęścia"! Będzie chciał go zabić

Władysław Grad nie będzie w stanie wybaczyć Błażejowi śmierci swojej córki. Obwiniając go za tragedię, poprzysięga zemstę. Jego nienawiść do Modrzyckiego osiągnie apogeum w 3191 odcinku serialu "Barwy szczęścia", co może doprowadzić do dramatycznych wydarzeń w kolejnych odcinkach.

Czy Błażej zdoła uciec przed gniewem Grada, czy też stanie się ofiarą jego zemsty? Już w 3200 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej nieprzytomny trafi do szpitala, po tym jak Grad spróbuje zabić go w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!