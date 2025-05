Barwy szczęścia, odcinek 3194: Modrzycki wyzna Weronice tajemnicę swojej rodziny! To dlatego matka nie chce go znać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nie tak dawno w serialu "Barwy szczęścia" wyszło na jaw, że śmierć Leny, dawnej ukochanej Błażeja odcisnęła głębokie piętno na jego życiu. Do tej pory Modrzycki nie pogodził się z odejściem dziewczyny, obwiniając się o to, że to on ją zabił.

Tragiczna przeszłość Modrzyckiego z serialu "Barwy szczęścia"

Lena zmarła po zażyciu narkotyków, które dostała od Błażeja. On przeżył, a dziewczyna nie. Po tej tragedii Modrzycki poszedł na odwyk, a potem do więzienia. Został skazany na 2 lata za posiadanie i udzielanie narkotyków, ale wyszedł na wolność po roku. Odciął się od wszystkich ze starego życia i zaczął od nowa.

Czy Błażej naprawdę zabił Lenę? Nie tylko ten sekret ukrywa przed Weroniką

Już w 3193 odcinku "Barw szczęścia" kolejne spotkanie Modrzyckiego z Władysławem Gradem, ojcem Leny, przywoła bolesne wspomnienia z przeszłości. O tym jak zabił ukochaną kobietę! Jak sam chciałem się zabić, by zagłuszyć to cierpienie.

To wtedy Weronika zda sobie sprawę, że Błażej ukrywa przed nią kolejny sekret, tym razem związany z jego rodzicami. Do tej pory myślała, że Modrzyccy nie żyją, ale okaże się, że matka dziennikarza cały czas mieszka w Szczecinie.

Barwy szczęścia. Weronika spotka się z Gradem, żeby pomóc Błażejowi!

Dramatyczna historia rodziny Modrzyckiego wyjdzie na jaw w 3194 odcinku "Barw szczęścia"

W 3194 odcinku "Barw szczęścia" Błażej otworzy się przed Weroniką, opowie jej dramatyczną historię rodziny, która zaczęła się od ojca pijaka i damskiego boksera, a skończyła wraz ze śmiercią Leny. To po to, co się wydarzyło wiele lat temu matka Błażeja się od niego odwróciła, wyrzekła się syna!