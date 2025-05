Barwy szczęścia, odcinek 3201: Błażej ledwo ujdzie z życiem! Mimo wszystko będzie mu żal swojego oprawcy

Finał Barw szczęścia. Józefina zmusi Natalię, żeby milczała w sprawie przekrętu Andrzeja w ostatnim 3202 odcinku! Cezary nie dowie się, co grozi jego matce

Barwy szczęścia, odcinek 3197: Cezary poruszony dramatem Emilki. Do pomocy zaangażuje Józefinę

Barwy szczęścia, odcinek 3191: Emilka poczuje na własnej skórze, co przeżywa niewidomy Herman! Ten eksperyment ją poruszy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Błażej opuści szpital po przerażającej próbie otrucia go spalinami przez Grada. Choć jego stan fizyczny się poprawi, psychicznie będzie w rozsypce. Poczucie winy za śmierć Leny i załamanie jej ojca zacznie go przytłaczać. Weronika (Maria Świłpa) będzie próbowała go wspierać, ale Modrzycki nie będzie chciał jej pomocy.

Nieudana próba zabójstwa Modrzyckiego przez Grada. W 3201 odcinku "Barw szczęścia" i tak będzie mu współczuł

Błażej w 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dowie się, że Grad, który próbował go zabić, sam znajduje się w stanie krytycznym. Mimo wszystko, Modrzycki zacznie odczuwać wobec niego współczucie. Zrozumie, że ojciec Leny działał z rozpaczy po stracie córki. W 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zobaczymy, jak Błażej będzie próbował pogodzić się z przeszłością, choć będzie to dla niego niezwykle trudne.

Weronika nie zdoła pomóc Błażejowi w 3201 odcinku "Barw szczęścia"

W 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Weronika będzie próbowała namówić Błażeja na terapię, widząc, jak bardzo cierpi. Jednak Modrzycki odrzuci jej propozycję, zamykając się w sobie. Weronika poczuje się bezradna, nie mogąc dotrzeć do ukochanego.

Błażej w 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie zmagał się z konsekwencjami przeszłości. Choć fizycznie wyjdzie cało z próby zabójstwa, psychicznie będzie na skraju załamania. Obwiniając się za śmierć Leny i dramatyczny stan jej ojca, Modrzycki zacznie się izolować, odrzucając pomoc Weroniki.