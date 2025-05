Barwy szczęścia, odcinek 3196: Fińska sauna z Józefiną i Andrzejem? Bezpruderyjna Małgorzata zamarzy właśnie o tym! – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” zarówno Jerzy, jak i Małgorzata są zdania, że ubili świetny interes swatając Józefinę z Andrzejem. Dzięki temu Dżo porzuciła intrygowanie wymierzone w Natalię (Maria Dejmek). Marczak stwierdził nawet, że trudnej w pożyciu Rawiczowej szkoda dla Andrzeja...

Słony rachunek za Andrzeja w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" zakochana Józefina wciąż czuje się jak nastolatka, nie wiedząc jeszcze, co szykuje dla niej jej ukochany narzeczony. Jest wdzięczna Małgorzacie za poznanie jej z nim i stwierdziła nawet, że nigdy nie będzie w stanie w pełni się jej odpłacić, ponieważ Andrzej jest „bezcenny”. Ale już niebawem przyjdzie jej zapłacić za miłość wysoki rachunek. Naprawdę słony, bo mokry od jej łez. Czy Marczakowie będą mieć poczucie winy, że popchnęli Dżo wprost w ramiona oszusta?

Sauna z Józefiną i Andrzejem w 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Marczakowie nie będą mogli się doczekać wspólnego wyjazdu do Finlandii, a tam do Laponii, na zaplanowane wesele Józefiny. Kupią bardzo ciepłe kurtki, a Kacper będzie ich edukował w kwestii kultury i zwyczajów tam panujących. Emilkę to obruszy, bo przecież ona też dobrze wie, że w Finlandii jest trzy miliony saun, a wizyta w saunie to niemal codzienny rytuał. Dziewczynka jednak nie będzie wiedzieć, że trzeba w niej być nago:

- Fuj! Ja tam na pewno nie pójdę!

- A dlaczego? - zapyta zdziwiona Małgorzata.

- Mnie też się to nie podoba, żeby z innymi obcymi golasami… - skrzywi się Jerzy.

- A ja jestem akurat za! Mnie się to podoba! - wykrzyknie Zwoleńska.

- Będziesz siedzieć nago obok pani Dżo i pana Andrzeja?! - Emilka nie będzie mogła w to uwierzyć.

- Ale oni też będą nago! - będzie argumentować Małgorzata.

Niestety, nie wie jeszcze, że wspólna nagość w saunie z Rawiczową i jej narzeczonym i zadawanie szyku w nowej puchówce za kołem podbiegunowym nie staną się jej udziałem.