Barwy szczęścia, odcinek 3196: Andrzej zagra rolę zakochanego bez pamięci aż do wielkiego finału. Oszukiwanie Józefiny sprawi mu okrutną przyjemność – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Bank zacznie domagać się od Józefiny pięciu milionów! Dług to nie jedyne, co zostanie jej po Andrzeju

„Barwy szczęścia" odcinek 3196 - czwartek, 22.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia" Andrzej obserwuje przygotowania Józefiny do wesela, krzątającej się wokół pakowania bagaży i nie mającej pojęcia, że padła ofiarą oszustwa. Mało tego – perfidnie obieca jej, że nigdy nie zapomni dnia ślubu. I tak się właśnie stanie, bo wówczas rankiem zniknie z jej cenną biżuterią i antykami, odjeżdżając z rezydencji jej samochodem.

Szczęście Józefiny na finiszu w 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3196. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie prosić Andrzeja o usadzenie jej gości w wyczarterowanym samolocie do Finlandii, a on będzie grał swoją komedię udając, że spełnia jej prośby.

- Niech dzwonią do mnie, ja się wszystkim zajmę – będzie ją zapewniał z szerokim uśmiechem.

- Jesteś cudem! - pochwali go rozanielona Dżo.

- Cudem to jesteś ty! - powie tulący się do niej narzeczony.

Przedstawienie trwa nadal...

Straty Józefiny w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do Józefiny zadzwoni bank, żądając spłaty kredytu w wysokości pięciu milionów złotych, zaciągniętego pod zastaw rezydencji i stadniny. Andrzej miał płacić po 40 tysięcy złotych miesięcznie w zamian za to, że pieniądze poszły na odkupienie jego rzekomo rodowego pałacyku. Do tego dojdzie jeszcze złamane serce i nadszarpnięte zaufanie do ludzi. Te ostatnie straty – trudne do oszacowania.