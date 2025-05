Barwy szczęścia, odcinek 3194: Spadek po Henryku sięgnie milionów! Wiktor nie spodziewał się takich pieniędzy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3194 - wtorek, 20.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Tomasz przekaże Wiktorowi szokującą wiadomość. Spadek po Henryku wynosi ponad milion złotych! Dla młodego Kępskiego to ogromne zaskoczenie, zwłaszcza że wcześniej nie chciał mieć nic wspólnego z majątkiem ojca.

Jednak teraz, gdy w 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pozna dokładną kwotę, zacznie rozważać, jak najlepiej wykorzystać te pieniądze... Tomasz zasugeruje mu, aby założył fundację dla ofiar przemocy seksualnej, co może być sposobem na zadośćuczynienie za krzywdy wyrządzone przez Henryka.

Tyle pieniędzy dostanie Wiktor po Henryku w 3194 odcinku "Barw szczęścia"

Wiktor początkowo będzie miał wątpliwości, ale pomysł Tomasza zacznie kiełkować w jego głowie. Zrozumie, że może przekształcić coś złego w coś dobrego, pomagając innym i jednocześnie rozliczając się z przeszłością. Czy zdecyduje się na ten krok i przyjmie część swojego spadku, który jak się okaże będzie imponującą sumą?

Madzia i Wiktor założą wspólnie fundację w 3194 odcinku "Barw szczęścia"

W 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor zdecyduje się zaprosić Madzię do współpracy przy tworzeniu fundacji. Chce, aby to właśnie ona stanęła na jej czele, wykorzystując swoje doświadczenia i zaangażowanie w pomoc ofiarom przemocy seksualnej. Dla Madzi będzie to jednak trudna decyzja, ponieważ wiąże się z powrotem do bolesnych wspomnień. Jednak propozycja Wiktora może być dla niej szansą na zamknięcie pewnego rozdziału i rozpoczęcie nowego etapu w życiu.

Wiktor będzie przekonywał Madzię, że razem mogą zrobić coś naprawdę dobrego. Jego determinacja i szczere intencje sprawią, że dziewczyna w 3194 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie rozważać tę propozycję. Czy zdecyduje się na współpracę? Czy wspólna praca nad fundacją zbliży ich do siebie? Odpowiedzi poznamy już wkrótce!