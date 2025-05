Barwy szczęścia, odcinek 3193: Wanda postawi Wiktorowi ultimatum! Tylko tak będzie mógł dostać pieniądze po zmarłym Henryku - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3194: Modrzycki wyzna Weronice tajemnicę swojej rodziny! To dlatego matka nie chce go znać - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3193 odcinku "Barw szczęścia" zakończy się postępowanie spadkowe po zmarłym Henryku, wobec którego jego majątek zostanie podzielony między jego żonę Wandę, a syna Tomasza, ale bez Wiktora! A to dlatego, że w świetle prawa wciąż będzie on synem ukochanego Oliwki (Wiktoria Gąsiewska) a nie Kępskiego, mimo iż tak wykażą testy DNA na ojcostwo.

Ale o tym będą wiedzieli tylko najbliżsi z ich otoczenia, a instytucje państwowe już nie! I z tego względu nie będzie mowy o dziedziczeniu spadku i przez syna Grażyny (Kinga Suchan)! Jednak w 3193 odcinku "Barw szczęścia" Wiktor nie zostanie bez niczego, gdyż Tomasz, za radą Oliwki, postanowi przekazać bratu swoją część w postaci darowizny. I do tego samego spróbuje namówić swoją matkę! Jednak z nią tak łatwo nie pójdzie!

- Wiktor powinien dziedziczyć po ojcu. Jest jego synem - uzna Tomasz.

- Ale nieformalnie - przypomni mu Wanda.

- Dlatego przekaże mu darowiznę ze swojej części - zdradzi jej Kępski.

- On cię tu przysłał? - zbulwersuje się Kępska.

- Nie, nie wie o tym. Przyszedłem tutaj, bo chciałem najpierw porozmawiać z tobą - wyjaśni jej syn.

- Nawet nie przyszedł na jego pogrzeb - przyzna smutno jego matka.

To będzie musiał spełnić Wiktor, aby otrzymać spadek po Henryku w 3193 odcinku "Barw szczęścia"!

A wszystko przez to, że w 3193 odcinku "Barw szczęścia" Wanda wciąż będzie mieć sporo żalu do Wiktora, za to, co do niej powiedział, a także jak się zachował wobec Henryka nawet po jego śmierci. I z tego względu Kępska tak łatwo nie odpuści i przedstawi żądania, jakie w tej sytuacji musiałby spełnić młody Kępski, aby otrzymać pieniądze po zmarłym ojcu, czym aż zszokuje Tomasza.

Szczególnie, że w 3193 odcinku "Barw szczęścia" Kępski zda sobie sprawę, że to droga donikąd, gdyż i jego brat nie będzie miał zamiaru odpuszczać! A co gorsza, jego matka też...

- Czego ty oczekujesz od Wiktora? - spyta Tomasz.

- Żeby mnie przeprosił za to, co powiedział... I żeby zapalił znicz na jego grobie - przedstawi swoje żądania Wanda.

- Naprawdę chcesz spędzić kolejne lata nie rozmawiając z nim? - zdenerwuje się Kępski.

- Tobie się wydaje, że szukam konfliktu? - wytknie mu Kępska.

- A czego szukasz? - dopyta ją syn.

- Porozumienia... Chce się pogodzić z Wiktorem - przyzna mu matka.

- To dlaczego się pierwsza do niego nie odezwiesz? - dopyta Tomasz.

- Niech on przyjdzie do mnie. Jak chce pieniądze Henryka, to niech symbolicznie uszanuje jego śmierć - Wanda postawi sprawę jasno.

Wiktor nie będzie chciał pieniędzy po Henryku w 3193 odcinku "Barw szczęścia"!

Chwilę później w 3193 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz uda się do pracy, gdzie przedstawi Wiktorowi propozycję Wandy. Jednak Kępski uniesie się honorem i otwarcie zapowie bratu, że nie chce żadnych pieniędzy po ich zmarłym ojcu. A tym samym da mu jasno do zrozumienia, iż nie ma zamiaru przepraszać i jego matki. W przeciwieństwie do Wandy, która w 3193 odcinku "Barw szczęścia" jednak zmieni zdanie i także postanowi oddać mu oddać swoją część i to już bez żadnych gestów z jego strony...