Barwy szczęścia, odcinek 3193: Oliwka wymyśli sposób, by Wiktor dostał pieniądze po Henryku. Tak Tomasz chce urobić chłopaka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3193 - poniedziałek, 19.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Oliwka w 3193 odcinku "Barw szczęścia" umiejętnie podejdzie do sprawy spadkowej po Henryku. Wiktor niemal całe życie myślał, że jest biologicznym synem Tomasza. To jednak nieprawda, ponieważ Henryk lata temu posunął się do obrzydliwego czynu i tym sposobem Grażyna (Kinga Suchan) przeżyła traumę. Urodziła syna, ale ojcem nie był Tomasz...

Skomplikowana sprawa spadkowa po śmierci Henryka

We wszystkich dokumentach Wiktora to Tomasz widnieje jako formalny ojciec chłopaka. Tak też żyli całe lata. Po śmierci Henryka Tomasz chciałby, aby Wiktor dostał pieniądze. To zagwarantowałoby lepszy start w przyszłość. Poza tym, Kępski uzna, że taka "rekompensata" strat moralnych i nie tylko po prostu się należy.

W 3193 odcinku "Barw szczęścia" Tomasz będzie współpracował z Natalią (Maria Dejmek), która objaśni, że Wiktor nie jest synem Henryka, więc nie ma mowy o procedurze spadkowej.

Oliwka znajdzie sposób na przekazanie pieniędzy Henryka dla Wiktora

Czujna Oliwka uzna w 3193 odcinku "Barw szczęścia", że da się przekazać pieniądze Henryka Wiktorowi.

- (...) Zrób mu darowiznę i już. oficjalnie jest twoim synem. Możesz mu przekazać bez podatku pieniądze po ojcu - podsunie Zbrowska.

- Oczywiście, że to zrobię - przyzna Kępski.

O ile plan Oliwki będzie całkiem niezły, tak sam problem tkwi w zachowaniu Wiktora. Młody i skrzywdzony chłopak nie będzie chciał pieniędzy Henryka. Nawet po jego śmierci! Tomasz byłby jednak spokojniejszy, gdyby Wiktor przyjął swoją część spadku, bo działka po ojcu po prostu mu się należy. Co z tego wyniknie? Ta sytuacja rodzinna będzie naprawdę trudna do rozstrzygnięcia.

