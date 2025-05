Barwy szczęścia, odcinek 3192: Nawina Rawiczowa da się omotać ślubnym błyskotkom! Nie zauważy, że Andrzej brutalnie ją wystawi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3189: Między Karolem i Darkiem powieje chłodem. Nie będzie chciał, by razem zamieszkali – ZDJĘCIA, WIDEO

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa odwiedzi Małgorzatę z uśmiechem od ucha do ucha pokaże jej komputer pełen inspiracji ślubnych. Najbardziej będzie dumna z kapelusza ozdobionego żywymi różami, w którym planuje iść do ołtarza. "Nie mogłam się oprzeć, zakochałam się w nim od pierwszego wejrzenia!" -powie z zachwytem. Ale ta miłość do akcesoriów może ją sporo kosztować...

Józefina w 3192 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie w szał przygotowań i przestanie widzieć, co się wokół niej dzieje

Rawiczowa w 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" będzie już w pełnym ślubnym amoku. Kupi nie tylko kapelusz, ale też dodatki, ozdoby, biżuterię - wszystko z najwyższej półki, bo przecież Andrzej jest "księciem z bajki" i zasługuje na odpowiednią oprawę. Tyle że ten "książę" będzie miał zupełnie inne plany…

Andrzej przytuli kasę i w 3201 odcinku "Barw szczęścia" zniknie! Ślub okaże się wielką fikcją

W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Andrzej jeszcze będzie grał swoją rolę wzorowo, ale w 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" przyjdzie brutalna prawda. Andrzej zniknie tuż przed ceremonią, a Józefina zostanie nie tylko bez narzeczonego, ale i bez grosza. Zdradzamy już teraz, że mężczyzna sprzeda dworek, który wcześniej dostał od Rawiczowej, i rozpłynie się jak kamfora...

W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jeszcze wszystko będzie wyglądać jak sen - ślubne plany, błyskotki, romantyczne zapewnienia. Ale już kilka odcinków później nastąpi finał sezonu i bolesne przebudzenie. Rawiczowa zrozumie, że została okrutnie oszukana. Andrzej ją wystawi, zostawi z kredytami, wyczyści konta bankowe i zniknie. Co gorsza - zrobi to z zimną krwią i premedytacją...