Barwy szczęścia, odcinek 3201: Tyle pieniędzy Rawiczowa straci przez oszusta Andrzeja. Kwota powali ją na kolana!

W 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Rawiczowa (Elżbieta Jarosik) nie będzie mogła uwierzyć w to, co się wydarzy. Z jej konta bankowego zniknie gigantyczna kwota pieniędzy, a to i tak będzie dopiero początek jej koszmaru. Andrzej (Leon Charewicz), mężczyzna, któremu oddała serce i powierzyła cały swój majątek, okaże się bezlitosnym oszustem. Sprzeda jej ukochany dworek, zaciągnie na nią kredyt i zniknie bez śladu. Rawiczowa zostanie na lodzie i nie wiadomo, czy podniesie się z tak fatalnego zauroczenia. Ile pieniędzy straci Józefina w 3201 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Szczegóły poniżej!