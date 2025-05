Barwy szczęścia, odcinek 3192: Andrzej upokorzy Emilkę przy wszystkich! Postawi dziewczynkę w niewygodnej sytuacji - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Babcia Emila nie chce go znać! To dlatego teściowa Asi nienawidzi swojego wnuka! - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3192 - piątek, 16.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emilka postanowi poprosić Andrzeja o pomoc w zorganizowaniu darmowych lekcji jazdy konnej dla swoich koleżanek. Dziewczynka, chcąc uniknąć bezpośredniej rozmowy z Józefiną, będzie liczyła na wsparcie narzeczonego właścicielki stadniny. Jednak Andrzej, zamiast zachować dyskrecję, podczas wspólnego posiłku z rodziną, niespodziewanie zapyta Józefinę, czy Emilka już z nią rozmawiała na ten temat. Zaskoczona Józefina nie będzie wiedziała, o co chodzi, co doprowadzi do niezręcznej sytuacji...

Andrzej w 3192 odcinku "Barw szczęścia" skompromituje Emilkę przy rodzinie!

Emilka, zawstydzona i z wyrzutem, zwróci się do Andrzeja, mówiąc: "No co Pan zrobił, ja dopiero przygotowuję grunt do tej rozmowy". W 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" w domu Marczaków zapadnie kompletna cisza, a Józefina będzie natychmiast chciała wiedzieć, o czym jest mowa za jej plecami.

Józefina pomoże Emilce w 3192 odcinku "Barw szczęścia"

Mimo początkowego zamieszania, w 3192 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Emilka zdecyduje się porozmawiać z Józefiną na temat darmowych lekcji jazdy konnej. Dziewczynka wyjaśni sytuację i poprosi właścicielkę stadniny o pomoc. Józefina, poruszona szczerością Emilki, zgodzi się zorganizować darmowe zajęcia dla jej koleżanek.