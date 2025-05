Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, ostatni odcinek 3202: Tajna prośba Rawiczowej! Natalia będzie musiała zachować milczenie przy Cezarym

W 3202 odcinku serialu "Barwy szczęścia", ostatnim odcinkiem przed wakacyjną przerwą, rozegra się prawdziwy dramat! Józefona Rawiczowa (Elżbieta Jarosik), upokorzona i zrujnowana przez podłego Andrzeja (Leon Charewicz), nie będzie już miała żadnych szans na ratunek. W finale sezonu "Barw szczęścia" zwróci się do Natalii (Maria Dejmek) z desperacką prośbą, ale tylko pod jednym warunkiem - Cezary (Marcel Opaliński) nie może się o niczym dowiedzieć. A to dopiero początek kłopotów! Do akcji wkroczy też Marcin Kodur (Oskar Stoczyński), który odkryje przerażającą przeszłość Andrzeja. Ta historia zakończy się z hukiem i finał sezonu na pewno zostanie ci w pamięci na długo. Poznaj szczegóły!