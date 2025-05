Barwy szczęścia, odcinek 3190: Olga zmieni swoje priorytety. Zaskoczy tym Marka – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3192: Oszust Andrzej ciężko rozchoruje się przed ślubem z Józefiną?! Rawiczowa ostrzeże go przed nieszczęściem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3190 – środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W serialu „Barwy szczęścia” czasem dochodzi do zgrzytów między Olgą a Markiem. Właścicielka agencji gwiazd i celebrytów pracuje ciężej od niego i musi być na każde zawołanie swoich podopiecznych. Zdarza się, że nienormowany czas jej pracy i konieczność udziału w niezliczonych galach i przyjęciach budzi jego irytację.

Marek na imprezach z Olgą w serialu „Barwy szczęścia”

By spędzać z Olgą więcej czasu, Marek zaczął chodzić z nią na jej branżowe imprezy w serialu „Barwy szczęścia”. Dzięki temu stał się też mniej o nią zazdrosny. Przekonał się, że nie dzieje się na takich przyjęciach nic zdrożnego.

Olga zaskoczy Marka w 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marek będzie rozczarowany, bo na mikołajkach zorganizowanych dla Wioletki ma zabraknąć Olgi, która musi się pokazać na branżowej imprezie mikołajowej. Liczył na to, że jego ukochana pozna bliżej jego córkę. Olga jednak zmieni zdanie i postanowi zrobić mu przyjemność. Jednak przyjedzie do domu, by spędzić czas z jego rodziną.

- Wyjdę trochę wcześniej – powie Olga o swojej imprezie.

Marek będzie zachwycony. Ale mikołajki nie pójdą po jego myśli, choć pięknie przystroi dom i „zatrudni” św. Mikołaja. Będzie nim Krzysztof (Jacek Kałucki). Niestety, nie uprzedzą o tym Krystyny (Hanna Bieluszko), która wieczorem, widząc nagle głośnego, obco wyglądającego człowieka w przebraniu, zareaguje krzykiem i paniką. Przerazi tym Wioletkę...