Barwy szczęścia, odcinek 3190: Porażka wychowawcza Malwiny. Mocno się spóźni z ważnymi informacjami dla Emilki - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3192: Oszust Andrzej ciężko rozchoruje się przed ślubem z Józefiną?! Rawiczowa ostrzeże go przed nieszczęściem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3190 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Emilka nie pójdzie do szkoły, bo będzie mieć bolesne skurcze brzucha. Małgorzata przygotuje jej zioła rozkurczające. Dziewczynka pójdzie się położyć.

Emilka zaskoczy Malwinę w 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3190. odcinku serialu „Barwy szczęścia" po tym, jak Emilka zniknie w swoim pokoju, Małgorzata uzmysłowi Malwinie, że jej córka jest w takim wieku, że może już miesiączkować i to może być przyczyna jej bólu brzucha. Kiedy więc zioła będą gotowe, Kolska zdecyduje się na uświadamiającą pogadankę:

- To mogą być bóle miesiączkowe. To tak się objawia, choć każda kobieta ma to inaczej.

Emilka zrobi wielkie oczy:

- Mamo! Mieliśmy to w piątej klasie. Poza tym jest Internet. Umiem czytać.

Zmieszana Malwina pojmie, że mocno się spóźniła ze swoimi informacjami. Ale i tak, na wszelki wypadek, zaopatrzy córkę w podpaski. I znów Emilka ją zaskoczy. Stwierdzi, że są nieekologiczne i kiedy będzie mieć pierwszy okres, to użyje kubeczka menstruacyjnego.

Konflikt Malwiny z Gabrysią w 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W kolejnym, 3191. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dojdzie do spięcia Malwiny z Gabrysią (Marta Juras). Kolska rozzłości się słysząc od dyrektorki propozycję przeniesienia prześladowanej Emilki do innej klasy. Jej mama zapowie Niedzielskiej, że wyśle skargę do kuratorium i Ministerstwa Oświaty.

