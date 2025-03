Barwy szczęścia, odcinek 3160: Wanda umrze? Jej serce nie wytrzyma, gdy dowie się, że to Henryk jest ojcem Wiktora

"Barwy szczęścia" odcinek 3160 - poniedziałek, 31.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3160 odcinku „Barw szczęścia” Wanda kompletnie się załamie, gdy badania DNA potwierdzą, że to Henryk, a nie Tomasz jest biologicznym ojcem Wiktora! Wówczas Kępska zrozumie, że całe jej życie było jednym wielkim oszustwem, a ona spędziła je u boku zwykłego zwyrodnialca.

Oczywiście, wówczas jak podaje swiatserialiinteria.pl matka Tomasza na dobre przeniesie się do syna, gdyż nie będzie chciała mieć już więcej nic wspólnego ze zboczeńcem, który tak skrzywdził Grażynę (Kinga Suchan). Ale nawet mimo tego w 3160 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie już widzieć sensu swojego życia!

- Nie mam pojęcia, jak z tym teraz żyć. Wolałabym... nie żyć – zwierzy się Tomkowi.

Tomaszowi nie uda się przekonać matki do dalszego życia w 3160 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale oczywiście, w 3160 odcinku „Barw szczęścia” przerażony Tomasz nawet nie pozwoli jej tak myśleć! Kępski za wszelką cenę postara się podtrzymać matkę na duchu, ale niestety niewiele tym zdziała, gdyż Wanda będzie już przegrana…

- Mamo, nie opowiadaj takich rzeczy… Przechodzisz ciężkie chwile, jak my wszyscy, ale musimy dać sobie trochę czasu. Wszystko się jakoś ułoży – spróbuje wesprzeć ją syn.

- Komu się ułoży? Mnie? Zostałam sama – zauważy Wanda.

I w tej sytuacji w 3160 odcinku „Barw szczęścia” zaniepokojony Kępski już nie będzie wiedział, co robić. Ale zda sobie sprawę z 1, że sam sobie z tym nie poradzi. Dlatego od razu poleci do mieszkania Madzi (Natalia Sierzputowska), aby błagać Oliwkę (Wiktoria Gąsiewska) o pomoc i powrót do domu.

I choć oczywiście, będzie mógł liczyć na wsparcie od Zbrowskiej, to jednak kochanka nie zgodzi się z nim wrócić do domu, w którym wciąż będzie przebywać jego matka, którą ona dalej będzie uznawać za winną! Ale do czasu!

- Nie radzę sobie sam ze sobą, a muszę jeszcze zadbać o matkę, która jest w totalnej rozsypce. Nie mam pojęcia, jak to wszystko dźwignąć – wyzna jej Tomasz, po czym poprosi - Wróć... Z tobą będzie mi łatwiej…

- Dopóki będzie tam twoja mama, zostanę u Magdy – Oliwka pozostanie nieugięta.

Czy Wanda przeżyje po zasłabnięciu w 3160 odcinku „Barw szczęścia”!

A to dlatego, że w 3160 odcinku „Barw szczęścia” i Wanda w końcu nie wytrzyma, a Tomasz dozna szoku, gdy po powrocie do domu zobaczy leżącą na ziemi matkę bez żadnych oznak życia. I wówczas od razu pomyśli, że Wanda zrobiła coś głupiego, a tym samym spełniła swoje wcześniejsze słowa.

Ale na szczęście, w 3160 odcinku „Barw szczęścia” Kępski zdoła zachować zimną krew i od razu zadzwoni po karetkę. I wówczas okaże się, że Kępska po prostu zasłabła i zemdlała, ale dla niej to wcale nie będzie dobra wiadomość…

- Szkoda, że to było tylko omdlenie… Miałabym spokój... - przyzna zapłakana Kępska, gdy po kilku godzinach w końcu odzyska przytomność. I z tego względu lekarze postanowią zostawić ją w szpitalu nieco dłużej na obserwację!