Barwy szczęścia, odcinek 3155: Oliwka wyprowadzi się od Tomasza! Znów zamieszka z Madzią

"Barwy szczęścia" odcinek 3155 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” związek Oliwki i Tomasza zawiśnie na włosku! Do tego stopnia, że Zbrowska zdecyduje się nawet wyprowadzić od swojego ukochanego, gdy ten pozwoli u siebie zamieszkać własnej matce, która w końcu zdecyduje się odejść od jego zboczonego ojca.

Zdradzamy, że Kępska wreszcie odwróci się od swojego męża, gdy ten złoży zawiadomienie na policji przeciwko Wiktorowi (Grzegorz Kestranek). A wszystko przez to, że Kępski junior rzuci się na niego z pięściami tuż po tym, jak na pokazie Madzi, drań zaprzeczy, iż w przeszłości ją skrzywdził. I to tak otrząśnie Wandą, że wreszcie zdecyduje się odejść od zboczeńca, jednak nie będzie miała, gdzie się podziać. I wówczas w 3155 odcinku „Barw szczęścia” z pomocą przyjdzie jej oczywiście syn, który jako jedyny się jej nie wyprze!

Oliwka nie zamieszka z matką Tomasza pod jednym dachem w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

W 3155 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz pozwoli matce zamieszkać u siebie, co zdecydowanie nie spodoba się Oliwce. Zbrowska nie będzie chciała mieszkać pod jednym dachem z żoną oprawcy swojej przyjaciółki, który na dodatek uniknął odpowiedzialności karnej za to, co jej zrobił. Tym bardziej, że tak jak dla Wiktora, tak i dla niej, Wanda będzie współwinna koszmaru nie tylko Banaś, ale także i Grażyny (Kinga Suchan), gdyż wciąż będzie trwać przy zboczeńcu.

I jej odejście od niego w 3155 odcinku „Barw szczęścia” nic tego nie zmieni, gdyż nastąpi zdecydowanie za późno, bo w międzyczasie zdąży dojść do kolejnej tragedii, której ofiarą będzie właśnie jej przyjaciółka!

Zbrowska wróci do Madzi w 3155 odcinku „Barw szczęścia”!

I z tego względu w 3155 odcinku „Barw szczęścia” Oliwka zdecyduje się wyprowadzić i wrócić do swojego dawnego mieszkania, w którym obecnie będzie mieszkać tylko Madzia. I w ten sposób Zbrowska znów zamieszka z Banaś, a Tomasz zostanie sam ze swoją matką, którą już w 3156 odcinku „Barw szczęścia” Henryk zacznie namawiać do powrotu.

Ale nie będzie miał na co liczyć, tym bardziej, że w międzyczasie wyjdą na jaw nowe okoliczności, które pozwolą sądzić, iż to on jest biologicznym ojcem Wiktora, więc o powrocie do niego Wandy, jak i Oliwki do Kępskiego nie będzie mowy. Ale na szczęście nie będzie to równoznaczne z końcem ich związku, gdyż mimo wszystko Zbrowska wciąż będzie z Tomaszem, który w tej sytuacji szczególnie będzie potrzebował jej wsparcia. I sam z niej również prędko nie zrezygnuje i będzie robił wszystko, aby jednak do niego wróciła! Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!