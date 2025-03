Barwy szczęścia, odcinek 3143: Franek narazi życie dla Reginy! Ośmieszy Justina - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3143 - czwartek, 6.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3143 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek zaskoczy wszystkich swoją odwagą i poświęceniem dla Reginy. Podczas sesji zdjęciowej na Sycylii, Justin niechcący zepchnie torbę kochanki do wody z wysokiej skarpy, przez co wywoła ogromne poruszenie. Okaże się, że w torebce najdować się będą cenne przedmioty, takie jak złota bransoletka od matki oraz ślubna obrączka. Regina wpadnie w panikę, jednak Franek natychmiast zareaguje, skacząc do wody, aby uratować jej rzeczy. Jego bohaterski czyn zrobi na niej ogromne wrażenie, a Justin poczuje się zawstydzony i odsunięty na bok.

Regina wróci do Franka w 3143 odcinku "Barw szczęścia"? Justin zejdzie na drugi plan

Po heroicznej akcji Franka w 3143 odcinku "Barw szczęścia", Regina zacznie zastanawiać się nad swoimi uczuciami. Justin, widząc poświęcenie rywala, poczuje się niepewnie i zacznie obawiać się o swoją pozycję w sercu Reginy. Franek, mimo że nie uda mu się uratować wszystkich przedmiotów, zdobędzie wdzięczność i podziw żony. Czy to oznacza, że Regina zdecyduje się wrócić do męża? Możemy wyjawić już teraz, że związek Falkowskiej z Justinem podczas wakacji na gorącej Sycylii zawiśnie na włosku i finalnie Regina rzeczywiście wróci do Frankiem do Polski.

Justin w 3144 odcinku "Barw szczęścia" zostawi Reginę!

Sytuacja skomplikuje się do tego stopnia, że Justin w 3144 odcinku serialu "Barwy szczęścia", po wydarzeniach na Sycylii, zacznie czuć się nie na miejscu i zdecyduje się na radykalny krok. Zrozumie, że Regina może nadal kochać Franka, co skłoni go do podjęcia decyzji o rozstaniu. Mężczyzna napisze jej krótki list na pożegnanie, po czym podda się bez walki. Gdy zda sobie sprawę, jak ważna jest dla Reginy obrączka ze ślubu z Frankiem, zrozumie, że kobieta wciąż żywi uczucia do męża.

Czy Regina w 3144 odcinku serialu "Barwy szczęścia" pożałuje rozstania z Justinem i powrotu do Franka? By poznać odpowiedzi na te pytania zdecydowanie musimy jeszcze uzbroić się w cierpliwość, aczkolwiek ich romantyczny wyjazd z pewnością zakończył między nimi jakiś etap.

