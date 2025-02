Barwy szczęścia, odcinek 3141: Franek poleci za Reginą i Justinem na Sycylię! Na miejscu zakochani doznają szoku

"Barwy szczęścia" odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP

Pojawienie się Franka na Sycylii w 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" kompletnie zaskoczy Reginę i jej nowego partnera, Justina. Strażak nie mogąc pogodzić się z romansem żony postanowi wyruszyć za zakochanymi do Włoch, by cały czas mieć ich na oku i skutecznie uprzykrzyć im wakacje. Falkowski wcale nie pojedzie tam przypadkiem. Jego misją okaże się chęć odzyskania ukochanej żony i rozdzielenia jej z Justinem. Czy jego obecność na Sycylii rzeczywiście sprawi, że Regina odsunie się od Skotnickiego?

W 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina nie będzie mogła uwierzyć w to, co widzi. Widok Franka we Włoszech kompletnie ją zamuruje i co gorsza, Czapla w tej samej sekundzie będzie już przekonana, że jej wypoczynek z Justinem zamieni się w istny koszmar, właśnie przez obecność męża.

Franek w 3141 odcinku "Barw szczęścia" poleci na Sycylię za Reginą i Justinem

W 3141 odcinku "Barw szczęścia" Regina straci cierpliwość. Po szoku, jakim było niespodziewane spotkanie z Frankiem, Czapla zda sobie sprawę, że jej mąż nie cofnie się przed niczym. Falkowski nie odpuści i zamiast wrócić do Polski, zacznie osaczać zakochanych na każdym kroku. Franek dosłownie zacznie wchodzić im w drogę niby przypadkiem pojawiając się tam, gdzie oni.

Franek będzie włóczyć się po tych samych uliczkach, rezerwować stoliki w restauracjach, kto wie, może nawet zamieszka w tym samym hotelu? Choć Regina zacznie się niepokoić, Justin w 3141 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zacznie na poważnie się martwić. Bo jeśli Franek posunie się aż tak daleko, co zrobi następnie?

Sprytny plan Franka! W 3144 odcinku "Barw szczęścia" znajdzie inną kobietę dla Justina

Zdradzamy również, że kiedy w 3144 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek zrozumie, że samo przeszkadzanie zakochanym nic nie daje, zmieni taktykę. Falkowski nie będzie już nachodził ich w restauracjach, czy zaczepiał na mieście. Wpadnie na dużo bardziej perfidny pomysł, a mianowicie zrobi naprawdę wiele, by sprytnie odsunąć Skotnickiego od Reginy. Wiedząc, że każda kobieta może mieć swoje wątpliwości, postanowi wzbudzić w niej zazdrość...

Franek w 3144 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zrobi wszystko, by Justin zwrócił uwagę na piękną, nieznajomą Włoszkę, która nie przypadkiem pojawi się na jego drodze. Czy ten trik sprawi, że Czapla zacznie się wahać? Czy Franek osiągnie swój cel i rozdzieli zakochanych? A może jego perfidna zagrywka obróci się przeciwko niemu? Odpowiedzi na te pytania poznamy już wkrótce.