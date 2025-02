Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3135: Franek straci nad sobą kontrolę! Będzie śledził Justina i wtargnie do jego domu!

W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek (Mateusz Banasiuk) całkowicie straci nad sobą kontrolę! Zazdrość i frustracja popchną go do desperackich działań, których nikt się nie spodziewa. Nie zważając na konsekwencje, zacznie śledzić Justina (Jasper Sołtysiewicz), obserwując każdy jego ruch. W końcu nie wytrzyma i włamie się do jego domu, przekraczając wszelkie granice. Regina (Kamila Kamińska) nie będzie miała pojęcia, do czego posunął się jej mąż! W 3135 odcinku serialu "Barwy szczęścia" sytuacja wymknie się spod kontroli, a konsekwencje tego, co zrobi Franek, mogą być dramatyczne. Czy Regina dowie się o szaleństwie swojego męża? Jak zareaguje Justin, kiedy zobaczy Franka w swoim domu? Koniecznie poznaj szczegóły!