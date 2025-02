Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3134: Regina w końcu powie Frankowi o związku z Justinem! Ostrzeże ją, jak z nim skończy – ZDJĘCIA

W 3134 odcinku „Barw szczęścia” Franek (Mateusz Bansiuk) wróci do Warszawy, ale Regina (Kamila Kamińska) nie będzie mieć dla niego dobrych wieści. Wszystko przez to, że Czapla w końcu zbierze się na odwagę, aby powiedzieć mężowi o swoim nowym związku z Justinem (Jasper Sołtysiewicz), czym wcale go nie zdziwi, gdyż Falkowski będzie to podejrzewał już od dawna. Ale mimo tego w 3134 odcinku „Barw szczęścia” postawa żony mocno go zaboli. Do tego stopnia, że na poważnie ją ostrzeże! Przed czym? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!