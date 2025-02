Barwy szczęścia, odcinek 3139: Grażyna pocieszy Tomasza! Na Oliwkę już nie będzie miał co liczyć – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3139 - piątek, 28.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3139 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz kompletnie się załamie po kolejnej kłótni z Wiktorem, gdy ten odkryje, że wciąż utrzymuje kontakty z Wandą (Maja Barełkowska). Młody Kępski nie będzie mógł pogodzić się z decyzją ojca, który nie dość, że jednoznacznie nie stanie po stronie pokrzywdzonych - Madzi i Grażyny tak jak on z Oliwką, to jeszcze dalej będzie spotykał się z babcią, która dla niego będzie tak samo winna jak dziadek i da temu wyraźny pokaz. I z tym w 3139 odcinku „Barw szczęścia” zupełnie nie będzie mógł poradzić sobie Tomasz, który w jednej chwili straci nie tylko ukochaną, ale i syna…

Tylko Grażyna zrozumie Tomasza w 3139 odcinku „Barw szczęścia”!

Ale niespodziewanie w 3139 odcinku „Barw szczęścia” będzie mógł liczyć na Grażynę! Wiracka zjawi się w ich wspólnym sklepie i od razu zauważy, że coś jest nie tak. A Kępski nie będzie miał siły już dłużej udawać i otworzy się przed byłą kochanką, która w przeciwieństwie do syna i jego obecnej partnerki nie tylko go zrozumie, ale także jako jedyna pocieszy, za co on będzie jej ogromnie wdzięczny, gdyż w tym momencie w 3139 odcinku „Barw szczęścia” będzie mógł liczyć tylko na nią!

- Nawet nie wiesz, jak mi to ciąży wszystko... – zwierzy jej się Tomasz, po czym przeprosi ją za wszystko, co jej zrobił w przeszłości, a następnie ją przytuli! A ona to odwzajemni!

Czy Wiracka i Kępski wrócą do siebie w kolejnych odcinkach „Barwach szczęścia”?

Czyżby to w 3139 odcinku „Barw szczęścia” było zapowiedzią powrotu do siebie dawnych kochanków? Tym bardziej, że w związku Oliwki i Tomasza naprawdę zacznie dziać się źle, a po szokującej decyzji prokuratury w sprawie Henryka, która umorzy jego śledztwo, para jeszcze bardziej się od siebie oddali!

A to dlatego, że wówczas Kępski jeszcze bardziej stanie po stronie ojca, czym już doprowadzi ukochaną do czerwoności. A zwłaszcza, gdy zachowa się dokładnie tak samo jak on i wręczy jej pieniądze dla Madzi, których ona oczywiście nie przyjmie! Czy wówczas Oliwka i Tomasz się rozstaną, a biznesmen znów zacznie wypłakiwać się w ramionach byłej kochanki? Czy Grażyna i Kępski znów będą razem? Przekonamy się już w kolejnych odcinkach „Barw szczęścia”!