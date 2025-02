Barwy szczęścia, odcinek 3141: Tomasz da Oliwce pieniądze dla Madzi! Zapłaci jej za milczenie w sprawie ojca zboczeńca

„Barwy szczęścia” odcinek 3141 - wtorek, 04.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3141 odcinku „Barw szczęścia” Tomasz, po umorzeniu sprawy swojego zboczonego ojca Henryka, który finalnie nie poniesie żadnej odpowiedzialności za to, co zrobił Madzi, jak i wcześniej jego byłej kochance Grażynie (Kinga Suchan), postanowi zamknąć tą sprawę raz na zawsze. Dlatego jak podaje swiatseriali.interia.pl zdecyduje się wręczyć Oliwce pieniądze dla jej przyjaciółki, aby ta w końcu mogła spłacić Kępskiego i zapomniała o tym, co się wydarzyło!

- Co to za pieniądze? - zapyta zdziwiona Oliwka, gdy Tomasz w 3141 odcinku „Barw szczęścia” wręczy jej kopertę, wypełnioną banknotami.

- Dla Madzi, na spłatę reszty pożyczki od ojca… Myślę, że ona powinna spłacić ten dług i raz na zawsze zamknąć sprawę – wyjaśni Tomasz, czym aż oburzy swoją ukochaną - To wygląda, jakbyś płacił jej za milczenie!

Oliwka oburzy się zachowaniem Tomasza w 3141 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3141 odcinku „Barw szczęścia” Oliwka nie będzie miała zamiaru uczestniczyć w przekazaniu łapówki i otwarcie zapyta Tomasza, czy to pieniądze od Henryka. Tym bardziej, iż doskonale zda sobie sprawę, że zwyrodnialca będzie stać na taki gest, gdyż wcześniej w podobnym stylu postąpił przecież z Grażyną. Ale tym pytaniem Zbrowska aż oburzy swojego ukochanego!

- To w jego stylu. Zapłacić i udawać, że nic się nie stało – wypali Zbrowska.

- Sądzisz, że to ojciec wysyła mnie z tymi pieniędzmi? Jesteś niesprawiedliwa, nie zasłużyłem na to. Robię gest dobrej woli, a ty mnie oskarżasz – zasmuci się Kępski.

Ale tym tłumaczeniem w 3141 odcinku „Barw szczęścia” aż doprowadzi Zbrowską do wybuchu! A to dlatego, że ukochany wciąż nie weźmie strony pokrzywdzonej Madzi tylko opowie się za zboczonym ojcem, który na dodatek nie poniesie żadnej kary, za to, co zrobił!

- To co mam zrobić? Przecież nawet policja nie zebrała dowodów, że to był... Zrozum, to jest mój ojciec i zanim się go wyrzeknę, muszę być pewien. A nie jestem – Tomasz postawi sprawę jasno.

Zbrowska nie przyjmie pieniędzy od Kępskiego w 3141 odcinku „Barw szczęścia”!

Jednak Oliwka w 3141 odcinku „Barw szczęścia” będzie mieć zupełnie inne zdanie w tej kwestii. Ale w jednym finalnie przyzna rację Tomkowi. A mianowicie, że Madzia faktycznie powinna jak najszybciej spłacić Henryka. Tyle tylko, że nie z pieniędzy Kępskich! I w 3141 odcinku „Barw szczęścia” Zbrowska oczywiście nie przyjmie gotówki, oferowanej przez ukochanego tylko sama wyśle przyjaciółce przelew z własnego konta!