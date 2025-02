Barwy szczęścia, odcinek 3133: Wiktor dowie się, co stało się Madzi! Podsłucha rozmowę matki z byłą dziewczyną i wpadnie w szał - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3133 - czwartek, 20.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Wszystko wydarzy się zupełnym przypadkiem. W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor niespodziewanie podsłucha rozmowę telefoniczną swojej matki. Grażyna, nieświadoma, że syn słucha, będzie rozmawiać z Madzią i pytać, jak radzi sobie po tragedii. W jej głosie zabrzmi niepokój, a Madzia wyzna, że wciąż nie może dojść do siebie. Grażyna zacznie naciskać - zapyta, czy dziewczyna zamierza zgłosić się do specjalisty i czy wreszcie upora się z tym, co zrobił jej Henryk.

Wiktor w 3133 odcinku "Barw szczęścia" dowie się, co stało się Madzi i Grażynie

Wiktor nie będzie mógł uwierzyć w to, co usłyszy. W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" jego świat wywróci się do góry nogami , bo wszystko wskazuje na to, że jego dziadek to potwór! Po zakończeniu rozmowy Wiktor stanie nad matką i zażąda wyjaśnień. Grażyna spróbuje wykręcić się wymówkami, ale syn nie odpuści. W końcu, przyciśnięta do muru, wyzna całą prawdę.

Henryk pobity przez Wiktora w 3133 odcinku "Barw szczęścia"! Wyląduje w szpitalu

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktor postanowi działać i natychmiast ruszy do domu Henryka, żeby wymierzyć mu sprawiedliwość! Nie będzie chciał słuchać żadnych tłumaczeń - wybiegnie z domu zdeterminowany, żeby zrobić to, czego nikt inny nie miał odwagi zrobić przez lata.

Wściekłość Wiktora nie będzie miała granic! W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wybuchnie ogromna awantura, podczas której wnuk nie będzie przebierał w słowach. Wykrzyczy Henrykowi prosto w twarz, że wie o wszystkim, że dowiedział się, co zrobił Madzi i matce! Henryk spróbuje zaprzeczyć, ale Wiktor nie da mu dojść do głosu - w jego oczach pojawi się furia, jakiej nikt wcześniej u niego nie widział!

W 3133 odcinku serialu "Barwy szczęścia" sytuacja wymknie się spod kontroli. Wiktor nie wytrzyma i rzuci się na Henryka! Wnuk zacznie go szarpać, a starszy mężczyzna zacznie łapać się za serce, dysząc ciężko, a jego twarz zrobi się blada jak ściana. Przerażona Wanda (Maja Barełkowska), jego żona, natychmiast wezwie pogotowie.