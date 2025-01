Barwy szczęścia, odcinek 3122: Józefina padnie ofiarą naciągacza? Cezary będzie musiał pomóc matce

„Barwy szczęścia" odcinek 3122 - środa, 05.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Józefina zaczęła okazywać Andrzejowi mniejsze zainteresowanie, odkąd z jego strony próby kontaktu stały się częstsze. Nazwała go nawet namolnym w rozmowie z Sofią (Valeri Gouliaeva) i Cezarym. Postanowił więc zmienić strategię i przypuścić jeden, zmasowany atak.

Zastoja-Modelski padnie przed Józefiną na kolana w 3122. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Andrzej oświadczy się Józefinie – padnie przed nią teatralnie na kolana i wręczy pierścionek zaręczynowy. Zostanie przyjęty. Rawiczowa zaniesie go do jubilera, by się przekonać, ile Zastoja-Modelski na nią wydał.

W 3122. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary zacznie się niepokoić o matkę

W 3122. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Cezary odwiedzi Józefinę zaraz po tym, jak oświadczy się jej Andrzej. Powiedzieć, że jej syn będzie w szoku, to nic nie powiedzieć… Widział przecież, jak nobliwy Zastoja-Modelski smalił do matki cholewki, ale przecież ona sama mówiła, że gra jej na nerwach. Tymczasem wszystko poszło tak szybko… Czy aby nie za szybko? Młody Rawicz zacznie być podejrzliwy, ale narzeczony Dżo się usprawiedliwi – powie mu, że i on i Józefina są w takim wieku, że nie mają na co czekać. Cezary jednak będzie się niepokoił o matkę, jakby wietrzył ze strony Andrzeja jakiś przekręt:

- W pewnym momencie relacje między rodzicami i dziećmi się odwracają. Teraz to ja muszę czuwać, żeby mama nie zrobiła sobie krzywdy.

Zastoja-Modelski zacznie się zarzekać, że pała do Dżo szczerym uczuciem i nigdy by jej nie oszukał. Cezary zapewni więc matkę:

- Cieszę się razem z wami i... wszystkiego dobrego na nowej drodze. (cytat za: Swiatseriali.interia.pl)