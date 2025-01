Barwy szczęścia, odcinek 3121: Madzia zabije Henryka? Wyskoczy z nożem na ojca Kępskiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3121 - wtorek, 4.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3121 odcinku "Barw szczęścia" Madzia będzie zrozpaczona okrucieństwem Henryka. Jak informowaliśmy, podły ojciec Tomasza dopuści się obrzydliwej napaści na dziewczynę. Wykorzysta ją seksualnie, nie będzie żadnej zgody Madzi na zbliżenie. Dramatyczna sytuacja nie spowoduje skruchy u mężczyzny. Już wcześniej było wiadomo, że Henryk to zboczeniec, który przekracza granicę. Madzia nie wiedziała jednak, że zwyrodnialec jest w stanie posunąć się jeszcze dalej! Zrozpaczona Madzia nie będzie wiedziała w 3121 odcinku "Barw szczęścia", co ma robić. Chociaż napaść Henryka to nie jej wina, zdezorientowana dziewczyna nie będzie w stanie powiedzieć bliskim o tym, co zaszło...

Henryk wróci do wykorzystanej Madzi w 3121 odcinku "Barw szczęścia"

Ojciec Kępskiego okaże się potworem bez sumienia. Po wykorzystaniu dziewczyny będzie miał czelność wrócić do jej mieszkania. Przestraszona Madzia nie będzie wiedziała, co ma robić. Początkowo nie przyzna się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska) do tego, co zrobił ojciec Kępskiego. Zwyrodnialec znów pojawi się w mieszkaniu ofiary, a ona nie wytrzyma.

Madzia chwyci za nóż w 3121 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy przerażona, upokorzona Madzia zobaczy Henryka po dramatycznym wykorzystaniu w nocy, poczuje zagrożenie. Pierwsze co przyjdzie jej do głowy to instynkt samoobrony. Chwyci za nóż i zacznie grozić seniorowi. Zdradzamy, że nie dojdzie do zranienia Henryka nożem, ale to jednak nie oznacza, że senior się opamięta.

Wkrótce w "Barwach szczęścia" Madzia zwierzy się Grażynie (Kinga Suchan). To jej wyzna, czego dopuścił się ojciec Tomasza. Była ukochana Kępskiego stanie murem za dziewczyną, a nawet skonfrontuje się ze zwyrodnialcem. Czy Henryka spotka kara? Na to trzeba jeszcze poczekać.