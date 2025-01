Barwy szczęścia, odcinek 3118: Agata zostanie influencerką? Zacznie relacjonować w sieci swoje życie

"Barwy szczęścia" odcinek 3118 - czwartek, 30.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Agata w 3118 odcinku "Barw szczęścia" na poważnie zajmie się relacjonowaniem z przygotowań do wyruszenia w podróż życia. Dotąd robiła karierę w korporacji, a tematyką jej zainteresowań było zdrowe żywienie, jedzenie oraz suplementy. Jak się jednak okaże, na horyzoncie pojawi się nowy pomysł zarobku i pogodzenia planów Ignacego z jakimś rodzajem nowego zajęcia.

Hubert podsunie Agacie pomysł na rozwój pasji i biznesu

To Hubert w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" da siostrze znać, że może warto przerobić jej bloga kulinarnego na kontent podróżniczy. W ten sposób połączyłaby rozrywkę z możliwym zarobkiem. Kiedy jej profil by się rozkręcił, na pewno mogłaby liczyć na jakieś zyski.

Dziewczyna uzna, że to całkiem dobry pomysł, bo przecież Ignacy z zapałem naprawia odkupionego kampera. Kieliszewski już jakiś czas temu postanowił wyłamać się ze schematu, nie trudnić więcej obowiązkami w korporacji, a za to zająć się spełnianiem marzeń. Dlatego też, odkupił używanego kampera i przerabia go na własną rękę. Agata wspiera ukochanego w śmiałym pomyśle, chociaż jeszcze nie do końca wiadomo, czy Pyrka z partnerem faktycznie wyruszą w świat. Jeśli tak, zniknęliby z życia rodziny.

Agata zostanie znaną influencerką?

Zdradzamy, że już w 3118 odcinku "Barw szczęścia" Agata zacznie prężnie działać w sieci. Nakręci postępy w pracy nad kamperem i przygotowania do wyjazdu w świat. Jeśli jej profil spotka się z ciepłym przyjęciem odbiorców, może liczyć na niezły biznes i zarobki. Musiałby jednak poświęcić sporo czasu na rozwój kanału i na poważnie wziąć się za kwestię podróży i relacji na ten temat.