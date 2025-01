Barwy szczęścia, odcinek 3115: Przerażona Dominika ostrzeże Sonię przed psycholem Stefaniakiem. Na ratunek będzie już za późno - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3115 - poniedziałek, 27.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" Dominika zacznie umierać z niepokoju o Sonię i Mateuszka (Filip Kowalewicz), którzy zamieszkają ze Stefaniakiem. I choć Bloch-Kowalska już wcześniej nie była przekonana do przeprowadzki przyjaciółki i jej syna do nowo poznanego kochanka, którego nawet dobrze nie zdążyła poznać, to gdy dowie się, że jest nim właśnie ten Robert, to już w ogóle się przerazi! I nic dziwnego, gdyż Sonia będzie mieć do czynienia z psycholem, który już wcześniej próbował zniszczyć ją i Renatę (Anna Mrozowska) i doprowadzić ich "Feel Good" do upadku. A teraz powróci i to ze zdwojoną siłą, na co Dominika w 3115 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mogła spokojnie patrzeć!

Dominika zdemaskuje Stefaniaka przed Sonią w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, iż w 3115 odcinku "Barw szczęścia" Bloch-Kowalska zda sobie sprawę, że Stefaniakowi wcale nie chodzi o Sonię i Mateuszka, a nią samą! Dominika natychmiast przejrzy Roberta i doskonale będzie wiedzieć, że nic on nie czuje do jej przyjaciółki poza chęcią zemsty na niej i Renacie! Dlatego w 3115 odcinku "Barw szczęścia" żona Sebastiana (Marek Krupski) postanowi niezwłocznie ostrzec przed nim Sonię, którą ściągnie do "Feel Good". Przyjaciółka będzie wstrząśnięta rewelacjami, jakie usłyszy od Dominiki i od razu podzieli się nimi z Robertem, który niestety znów ją przekabaci!

Naiwna Sonia uwierzy Robertowi, a nie przyjaciółce w 3115 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3115 odcinku "Barw szczęścia" Robert wciąż będzie robił dobrą minę do złej gry i dalej będzie manipulował zakochaną w nim Sonią. Do tego stopnia, że to ostatecznie jemu uwierzy matka Mateuszka, a nie Dominice, z której nadal będzie robił tą najgorszą, a sam zapewniał ukochaną o swoim uczuciu. Choć wcale go nie będzie do niej żywił! Ale naiwna Sonia w 3115 odcinku "Barw szczęścia" tego nie dostrzeże i dalej będzie za nim ślepo podążać, co niestety nie skończy się dobrze ani dla Kowalskich, ani nawet jej samej czy jej syna Mateuszka. Jednak przyjaciółka Dominiki zda sobie z tego sprawę dopiero po fakcie, gdyż żonie Sebastiana nie uda się jej przemówić do rozsądku, a co gorsza ocalić przed psycholem...