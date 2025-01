Barwy szczęścia, odcinek 3113: Dominika dostanie niepokojące zdjęcia Mateuszka i Soni! Od razu zauważy w tym coś dziwnego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Mateuszek w 3113 odcinku serialu "Barw szczęścia" będzie beztrosko spędzał czas na swoich pierwszych wakacjach z mamą! Chłopczyk w towarzystwie Soni i jej nowego partnera, wybierze się nad polskie morze, gdzie w końcu zazna rodzinnego czasu i poczuje choć przez chwilę, jak to jest mieć pełną rodzinę. Dominika, która od samego początku traktuje Mateuszka jak swojego syna będzie jednak pełna obaw i lęku, co do nowego wybranka Soni, którego na dodatek nawet jeszcze nie poznała.

W 3113 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Dominika zajęta obowiązkami zawodowymi nagle zostanie wybita z rytmu pracy dźwiękiem wiadomości. Bloch-Kowalska otrzyma zdjęcia od Soni, na których widać będzie szczęśliwą mamę w objęciach Mateuszka na tle urokliwego morza. Choć zdjęcia będą piękne i przyniosą nieco ukojenia, Renata (Anna Mrozowska) od razu zwróci Dominice uwagę na pewien fakt.

Sonia w 3113 odcinku serialu "Barw szczęścia" wyśle Dominice zdjęcia Mateuszka

Dominiki z początku nie zdziwi fakt, że na zdjęciach sfotografowana jest tylko Sonia z Mateuszkiem, jednak gdy Renata zacznie głośno komentować ten temat, ukochana Sebastiana również zacznie się nad tym zastanawiać. Czyżby Sonia specjalnie ukrywała, kim jest jej nowa miłość? Czy Dominika i Sebastian będą mieli prawdziwe powody do obaw?

- Sonia chyba całkiem nieźle bawi się nad morzem! - skomentuje Renata, patrząc na nadesłane zdjęcia.

- Wyglądają na takich szczęśliwych!

- Trochę dziwne, że na żadnym zdjęciu nie ma tego jej księcia z bajki... - dopowie Renata.

- No wiesz, ktoś musi pstrykać te fotki.

- Ludzie na wakacjach zazwyczaj robią sobie zdjęcia nawzajem, albo chociaż strzelają jakieś selfie. To wygląda jakby trochę się go wstydziła.

- No w sumie mi też się to dziwne wydaję.

Groźny Stefaniak omota Sonię w 3113 odcinku "Barw szczęścia"

Stefaniak, nowy wybranek Soni, choć jeszcze nie pokazał swojej prawdziwej twarzy, powoli zacznie się ujawniać. Gdy pytania staną się niewygodne, a obecność Mateuszka w jego mieszkaniu zacznie go przytłaczać, mężczyzna zacznie małymi krokami pokazywać, na co go stać. Czy w 3113 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Dominika i Sebastian dowiedzą się, z kim tak naprawdę spotyka się matka Mateuszka? Czy uda im się przemówić Soni do rozsądku? Przekonamy się niebawem!