Barwy szczęścia, odcinek 3113: Agata pozazdrości Natalii i Malwinie ślubu! Podczas przymiarek wyzna, że nie jest szczęśliwa z Ignacym

"Barwy szczęścia" odcinek 3113 - czwartek, 23.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3113 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agata będzie towarzyszyć Natalii i Malwinie podczas przymiarek sukien ślubnych. Asia (Anna Gzyra) zaprezentuje przyszłym pannom młodym swoje własnoręcznie uszyte dzieła, które wzbudzą zachwyt wszystkich obecnych. Agata, widząc Malwinę i Natalię w pięknych kreacjach, nie będzie mogła ukryć swojego wzruszenia, ale i... zazdrości...

Podczas przymiarek w 3113 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Agata jak podaje światseriali.interia.pl niespodziewanie wyzna, że zazdrości im zbliżających się ślubów. Przypomni sobie swoje nieudane związki, które nie zakończyły się małżeństwem. Mimo że obecnie jest w relacji z Ignacym (Olaf Staszkiewicz), zacznie głośno zastanawiać się, czy kiedykolwiek stanie na ślubnym kobiercu. Jej westchnienie zasugeruje, że nie jest do końca szczęśliwa w obecnym związku.

- Wyglądacie jak gwiazdy filmowe! A ja? Patrykowi oddałam pierścionek, a Kamil zwiał spod urzędu do klasztoru - odpowie sama sobie zazdrosna Agata.

Agata w 3113 odcinku "Barw szczęścia" wyzna, że nie jest szczęśliwa z Ignacym?

Wyznanie Agaty w 3113 odcinku serialu "Barwy szczęścia" rzuci cień na jej relację z Ignacym. Czy jej wątpliwości doprowadzą do kryzysu w związku? A może Kieliszewski zdecyduje się na poważny krok i oświadczy się Agacie, rozwiewając jej obawy? Emocje Pyrki związane z przygotowaniami ślubnymi Natalii i Malwiny mogą skłonić ją do refleksji nad własnym życiem uczuciowym. Czy zdecyduje się porozmawiać z Ignacym o swoich pragnieniach i obawach? A może postanowi podjąć radykalne kroki, by odnaleźć prawdziwe szczęście? Z pewnością przekonamy się już niebawem!