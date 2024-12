Barwy szczęścia, odcinek 3098: Łukasz zabierze Ksawerego do Hiszpanii! Wakacyjny wyjazd z Celiną wywoła skandal?

Barwy szczęścia, odcinek 3094: Tylko Justin uratuje Bruna przed bankructwem? Zrobi wszystko, by mu pomóc

"Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz podejmie decyzję, która wywoła niemałe emocje. Zamiast spędzić czas tylko z Ksawerym, postanowi zaprosić na wyjazd także Celinę. Dla Kasi będzie to cios, bo chociaż rozstali się już dawno, wciąż dzielą opiekę nad synem i ustalili, że wakacje spędzą osobno. Jak podaje światseriali.interia.pl Sadowski, chcąc zaimponować Celinie, zdecyduje się na nietypowy krok...

Łukasz w 3098 odcinku "Barwy szczęścia" zaprosi Celinę na wakacje z Ksawerym

Coraz bardziej zakochany w Celinie Łukasz, w 3098 odcinku "Barwy szczęścia" postanowi spędzić z nią wakacje. Po uprzednich ustaleniach z Kasią i dogadaniu się, co do wakacyjnego podziału opieki nad ich synem, Sadowski uzna, że do Hiszpanii mogliby wyjechać razem z jego kochanką. Czy Celina stanie się macochą dla Ksawerego? Czy syn Sadowskich zaakceptuje nową partnerkę ojca?

- A może chciałabyś pojechać ze mną? - O nie... Co za dużo, to niezdrowo. W pracy razem, wolny czas razem i jeszcze wspólny urlop? Nie za dużo być chciał? - Mam przestać? - Kontynuuj...

Wakacyjne plany Łukasza i Celiny w 3098 odcinku "Barwy szczęścia"

W 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wakacyjne plany Łukasza i Celiny będą budzić wiele kontrowersji. Sadowski, próbując zacieśnić więzi z Brońską, nie zauważy, że swoją decyzją wywoła chaos. Celina, choć początkowo niechętna, w końcu zgodzi się na wyjazd, a między nią a Łukaszem pojawi się wiele trudnych pytań.

Czy wspólny wyjazd rzeczywiście zbliży ich do siebie, czy raczej pokaże, jak różne mają oczekiwania wobec przyszłości? W 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" dowiemy się, jak Celina zareaguje na kolejne próby Łukasza, by włączyć ją w swoje życie rodzinne.