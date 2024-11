Barwy szczęścia, odcinek 3098: Franek padnie przed Reginą na kolana! Będzie ją błagał o ostatnią szasnę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3098: Sonia wróci do prostytucji?! Sebastian i Dominika odkryją okrutną prawdę

Barwy szczęścia, odcinek 3096: Sonia i Mateuszek zamieszkają u Dominiki i Sebastiana! To spowoduje poważny kryzys - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3082: Zapłakana Amelia przemówi Bożenie do rozsądku? Zadzwoni do niej i będzie błagać o kontakt z wnukiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Regina podejmie ostateczną decyzję i postanowi zakończyć relację z Frankiem. Zdaniem Czapli ich małżeństwo widniało już tylko na papierze i tak naprawdę odkąd Franek znalazł pracę w Bydgoszczy więcej ich dzieliło niż łączyło. Pewna swojej decyzji Czapla teraz poczuje nową energię do życia i działania a wszystko za sprawą młodego, przystojnego Skotnickiego, który skutecznie zawrócił jej w głowie jeszcze w okresie, gdy ta była ze swoim mężem.

Zakochana po uszy Regina w 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zwierzy się swojej przyjaciółce Kasi, która również podobnie jak Czapla całkiem niedawno zakończyła swoje małżeństwo i znalazła nową miłość. Regina czując wsparcie od Górki postanowi powiedzieć jej całą prawdę i wyzna, że kończy z Frankiem i nie zamierza dłużej ciągnąć tego fikcyjnego małżeństwa. Czy ukochana Mariusza poprze ją w tej decyzji?

Regina zostawi Franka w 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia".

To już ostateczna decyzja? Regina rozmówi się z Frankiem i da mu do zrozumienia, że między nimi wszystko zakończyło się już dawno temu i nie ma sensu dłużej tego ciągnąć. Wieści o ich rozstaniu pójdą w świat, a sama Regina będzie czuła potrzebę wygadania się że swoich problemów Kasi.

Ujawniamy jednak, że rozstanie z Frankiem nie będzie takie proste! Mężczyzna wcale nie zaakceptuje faktu, że Regina już nic do niego nie czuje. W 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Franek będzie błagał żonę, by nie skreślała ich małżeństwa. Ukochany padnie nawet na kolana i będzie liczył na to, że taki gest ruszy Reginę, jednak czy na pewno?

Koniec Reginy i Franka w 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia". Czapla wybierze Justina!

Czy rozstanie Franka i Reginy w 3098 odcinku serialu "Barwy szczęścia" oznacza nowy początek Reginy i Justina? Jak już widzieliśmy w poprzednich odcinkach serialu, ta dwójka zdecydowanie ma się ku sobie, jednak czy zrezygnowanie z małżeństwa i rozbicie rodziny będzie dobrym posunięciem? Czy namiętne uczucie Skotnickiego do starszej od siebie kobiety nie ulotni się? O tym przekonamy się już niebawem!