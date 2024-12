Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3095: Totalna przemiana Amelii! Matka Bruna murem stanie za Karoliną i otoczy ją opieką

W 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Amelia (Stanisława Celińska) zaskoczy wszystkich, przechodząc prawdziwą przemianę. Matka Bruna Stańskiego (Lesław Żurek) nie tylko stanie murem za Karoliną (Marta Dąbrowska), ale także zrobi wszystko, by otoczyć ją opieką. Seniorka pokaże, że rodzina jest dla niej najważniejsza i Amelia w końcu w pełni przekona się do kochanki jej syna. Co takiego Karolina usłyszy w 3095 odcinku serialu "Barwy szczęścia" od swojej przyszłej teściowej? Szczegóły poniżej!