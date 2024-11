Barwy szczęścia, odcinek 3072: Amelia wreszcie zaakceptuje Karolinę, ale postawi kochance Bruna jeden warunek

Barwy szczęścia, odcinek 3078: Bruno pozbędzie się Karoliny?! Tylko tak Klemens zdoła uratować go przed Bożeną - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3081: Łukasz po odrzuceniu przez Kasię wróci do Celiny! Niewierna żona tego nie zniesie - ZDJĘCIA

QUIZ. Czyja to matka w Barwach szczęścia? Wiesz, dla kogo jest rodzicem?

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Lekarz Mirka dawnym kochankiem Beaty! To on będzie ojcem Grzesia - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3072 - czwartek, 14.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3072 odcinku "Barw szczęścia" Amelia spotka się z Basią (Sławomira Łozińska), dzięki której uda jej się odzyskać syna. Wiśniewska postanowi osobiście podziękować swojej przyjaciółce, iż namówiła ją do powrotu do hotelu i pogodzenia się z Brunem. Choć jak podaje swiatseriali.interia.pl wciąż trudno będzie jej zaakceptować nową sytuację, w której u boku Stańskiego nie będzie już Bożeny i Tadzia, gdyż ich miejsce zajmą Karolina z Dobromirem (Franek Bukowski)!

- Miał taką piękną rodzinę... Ciężko teraz widzieć go z inną kobietą... - westchnie Amelia, lecz po chwili milczenia w 3072 odcinku "Barw szczęścia" doda, że coraz częściej jednak ciepło myśli o Różańskiej i jej synku.

Amelia powita Karolinę i Dobromira w rodzinie w 3072 odcinku "Barw szczęścia"!

Jeszcze w 3072 odcinku "Barw szczęścia" Bruno postanowi zorganizować rodzinną kolację, na którą zaprosi nie tylko swoją matkę, ale także kochankę z jej synem. Stański zapowie Wiśniewskiej, iż sam coś przygotuje, jednak jego matka uzna to za swoją powinność i od razu weźmie się za gotowanie. Amelia przygotuje dla wszystkich racuchy, czym wkupi się w łaski nie tylko Karoliny, ale przede wszystkim Dobromira!

- Trafiłam chyba, co? - zapyta seniorka.

- Racuchy to numer jeden na jego liście - potwierdzi Karolina.

- Wiedziałaś o tym? - zapyta Bruno, na co matka przyzna, że jeszcze kojarzy, co się wokół niej dzieje - Jak przestanę, zapewne zauważysz.

Chwilę później w 3072 odcinku "Barw szczęścia" Amelia ułoży Dobromira do snu i weźmie się za czytanie bajki. A Karolina w tym samym czasie posprząta ze stołu, po czym podejdzie do Bruna i szczęśliwa mocno się do niego przytuli.

- Widzisz... Wszystko zaczyna się układać - uśmiechnie się Bruno.

Wiśniewska poprosi Różańską tylko o jedno w 3072 odcinku "Barw szczęścia"!

I już rankiem w 3072 odcinku "Barw szczęścia" Bruno wróci do tematu przeprowadzki do niego Karoliny i Dobromira, choć jego kochanka wciąż będzie miała opory! Ale, jak słusznie zauważy Stański, zupełnie niepotrzebnie!

- To nie jest takie proste... Twoja mama... - zacznie Karolina, ale Bruno wejdzie jej w słowo - Przełamała się, pokazała, że jest gotowa na zmianę...

Tyle tylko, że w 3072 odcinku "Barw szczęścia" Stański nie zdoła dokończyć myśli, gdyż zostanie pilny wezwany do hotelowego lobby. Wówczas Różańska zostanie sama, ale wcale nie na długo, gdyż pod nieobecność syna do jego mieszkania wejdzie Amelia, która poprosi kochankę syna o chwilę rozmowy. Oczywiście, Karolina się na nią zgodzi i absolutnie nie pożałuje, gdyż wreszcie matka Bruna ją zaakceptuje!

- Możemy szczerze porozmawiać? - zacznie Amelia, a gdy Karolina się zgodzi, to zapyta wprost - Czy ty go kochasz?

- Wiem, że jest pani ciężko - szepnie Różańska, gdy Wiśniewska zacznie jej tłumaczyć, iż obwiniała ją o rozpad małżeństwa syna, a przede wszystkim utratę kontaktu z wnukiem.

- Jest. Ale tu nie chodzi o mnie. Jeśli go kochasz... nie będę wam stawała na przeszkodzie. Zależy mi na jego szczęściu. Oby wam było dobrze razem - wyzna seniorka, po czym poprosi kochankę syna o jedno - Tylko bądź dla niego dobra!