Barwy szczęścia, odcinek 3075: Sprytny plan Ksawerego! Wręczy Kasi prezent i zaaranżuje jej randkę z Łukaszem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Syn Kasi, Ksawery tak naprawdę wciąż nie pogodzi się z rozstaniem rodziców. Choć w pierwszej chwili wydawać by się mogło, że chłopczyk pała ogromną sympatią do Mariusza i pogodził się z nową codziennością, tak naprawdę, w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" wciąż będzie liczył na to, że jego rodzice do siebie wrócą.

Czy rzeczywiście będzie na to szansa w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Sprytny Ksawery uknuje plan który ponownie zbliży Łukasza i Kasię do siebie!

Plan Ksawerego w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia". Pogodzi swoich rodziców?

Ksawery wręczy Kasi z okazji Dnia Mamy wyjątkowy prezent, a mianowicie bilety do kina licząc dyskretnie na to, że Górka wybierze się na seans w towarzystwie Łukasza. Chłopak w 3075 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zaaranżuje wszystko w taki sposób, że rzeczywiście do tego dojdzie. Co więcej Sadowski, które wciąż nie przestał kochać swojej żony postanowi dzięki temu wykorzystać okazję i wyznać Kasi, że jego uczucia do niej wcale nie wygasły. To rzeczywiście sprawi, ze plan Ksawerego po części się powiedzie…

Randka Kasi i Łukasza w 3075 odcinku "Barw szczęścia". Zakończy się pocałunkiem!

Gdy Kasia spotka się z Łukaszem dojdzie między nimi do niespodziewanego namiętnego pocałunku. Czy ta sytuacja da do zrozumienia Górce, że uczucia do byłego męża z jej strony również wcale nie wygasły? Jak po tym wydarzeniu będzie wyglądać jej relacja z Mariuszem? Czy Górka wyzna mu, co tak naprawdę wydarzyło się pomiędzy nią a Łukaszem?

Możemy zdradzić już teraz, że Kasia szybko uzna, że pocałunek z Łukaszem był błędem, a ona będzie chciała skupić się na relacji z przystojnym rolnikiem. W końcu przeprowadziła się już do Brzezin i to właśnie z Mariuszem chce ułożyć sobie życie.

Choć taki układ z pewnością nie zadowoli Ksawerego, syn Sadowskich będzie musiał pogodzić się z tym, że najpewniej małżeństwo jego rodziców jest już tylko przeszłością…