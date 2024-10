Barwy szczęścia, odcinek 3074: Okrutny plan zemsty Zaborskiego! Zza krat nie przestanie knuć - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3074 - poniedziałek 18.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Rafał, zamknięty za murami więzienia, nie przestanie prowadzić swoich działań. Choć wydawałoby się, że nie ma wpływu na to, co dzieje się na zewnątrz, dzięki swoim informatorom i wpływom nadal będzie kontrolował życie Karoliny (Marta Dąbrowska) oraz jej nowego partnera, Bruna. W 3074 odcinku "Barw szczęścia" Zaborski przy pomocy sprzymierzeńców zaaranżuje publikację kompromitujących informacji o Bruno w gazecie Szok. Celem Rafała będzie zniszczenie reputacji Stańskiego i sprawienie, by ten stracił prawo do opieki nad swoim dzieckiem, Tadziem…

Plan zemsty Zaborskiego. W 3074 odcinku "Barw szczęścia" pokieruje wszystkim z więzienia!

W 3074 odcinku "Barw szczęścia" nie zabraknie emocji i napięcia, gdy plany Rafała zaczną przybierać coraz mroczniejszy obrót. Jego determinacja, by zniszczyć Stańskiego, nie osłabnie mimo więziennych murów. Rafał będzie miał jeszcze kilka asów w rękawie, które mogą ostatecznie pogrążyć Bruna i jego Różańską. Czy Stański i Karolina zdołają przezwyciężyć intrygi Zaborskiego i uratować swój związek?

Paszkowska kontra Klemens. Starcie prawników w 3074 odcinku "Barw szczęścia"

Nie dość, że Bruno będzie musiał być ostrożny ze względu na podłego Zaborskiego, Bożena w 3074 odcinku "Barw szczęścia" zwróci się o pomoc do mecenas Paszkowskiej, która jest znana ze swojej niezłomnej postawy i skuteczności w sądzie. Dla Klemensa, obrońcy Bruno, pojedynek z Paszkowską okaże się wyzwaniem, które może zaważyć na losach jego klienta. W przeszłości Klemens przegrał już kilka spraw z Paszkowską, co tylko dodaje napięcia przed nadchodzącą rozprawą.