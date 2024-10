Barwy szczęścia, odcinek 3073: Justin wyjedzie na Islandię! Dopiero wtedy Regina zrozumie, ile dla niej znaczy - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3071: Franek przeniesie się do Warszawy, by rozwalić romans Regina i Justina. Odkryje najgorsze? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3073 - piątek, 15.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Od momentu, gdy Justin zaczął wyznawać swoje uczucia Reginie, ich relacja nabrała rumieńców. Skotnicki, nie mogąc już dłużej udawać i nawet wyznał jej miłość w 3045 odcinku "Barw szczęścia". Regina, choć początkowo odrzucała te zaloty, będąc lojalną wobec Franka, teraz nie będzie dłużej w stanie ignorować swoich uczuć. Gdy Justin zdecyduje się wyjechać na Islandię, w 3073 odcinku "Barw szczęścia" Regina zrozumie, jak bardzo go potrzebuje…

Wyjazd Justina w 3073 odcinku "Barw szczęścia" wstrząśnie Reginą!

Kiedy Skotnicki zdecyduje się w 3073 odcinku "Barw szczęścia" opuścić Polskę, Regina stanie w obliczu rozdarcia. Z jednej strony jej małżeństwo z Frankiem towarzyszyło jej przez lata, a z drugiej - pojawienie się Justina wywołało w niej nowe emocje.

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Regina zda sobie sprawę, że to właśnie ze Skotnickim czuje się sobą, pełna namiętności i pasji, których brakowało jej w relacji z mężem. Wyjazd Justina będzie dla niej testem, który uświadomi jej, że może być już za późno, by zawalczyć o to, co naprawdę liczy się w jej życiu.

Koniec Reginy i Franka? Wyjawi Kasi, że tęskni za Justinem!

Regina stanie przed największym dylematem swojego życia. Choć przez długi czas starała się naprawić swoje małżeństwo z Frankiem, w 3073 odcinku "Barw szczęścia" wyzna Kasi (Katarzyna Glinka), że nie może przestać myśleć o Justinie. Tęsknota za Skotnickim, który może zaoferować jej wszystko to, czego brakuje w jej relacji z mężem, okaże się zbyt silna, by ją zignorować. W rozmowie z Kasią, Czapla po raz pierwszy przyzna, że ciągnie ją do Justina, a decyzja o jego wyjeździe na Islandię może być dla niej nie do zniesienia.