Barwy szczęścia, odcinek 3073: Intryga Bruna i Klemensa przeciwko Bożenie. Muszą wygrać starcie w sądzie o Tadzia

Barwy szczęścia, odcinek 3071: Franek przeniesie się do Warszawy, by rozwalić romans Regina i Justina. Odkryje najgorsze? - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3073 - piątek, 15.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3073 odcinku "Barw szczęścia" Klemens na poważnie zajmie się sprawą rozwodu Stańskich. Będzie reprezentował Bruna w sądzie, ale musi naprawdę się postarać, by wygrać z Bożeną. Nie ma już mowy o powrocie uczuć między skłóconymi małżonkami. Chociaż winę za rozpad małżeństwa ponosi biznesmen, nie zgodzi się na to, by być pozbawiony opieki nad Tadziem. Bożena zagra tą kartą, ponieważ złoży formalny wniosek o o pozbawienie go władzy rodzicielskiej. To rozwścieczy Bruna.

Klemens zawalczy w sądzie z Bożeną

To Klemens podejmie się nierównej walki z Bożeną. Adwokacji kobiety na pewno wykażą, że doszło do zdrady męża z Karoliną (Marta Dąbrowska) i właśnie to przyczyniło się do rozpadu małżeństwa. Stański doskonale wie, że Bożena chce się zemścić na nim po romansie z recepcjonistką. Mało tego, Bruno wszedł w poważniejszą zażyłość z kochanką, a w 3073 odcinku "Barw szczęścia" ich relacja posunie się jeszcze dalej.

Stański nie odpuści uczucia do Karoliny

Mimo skomplikowanej sytuacji z rozwodem w 3073 odcinku "Barw szczęścia", Bruno nie porzuci chęci rozwoju uczuć z Karoliną. Mało tego, zaproponuje jej wspólne mieszkanie, tym razem na poważnie. Faktem jest, iż nawet rozżalona Amelia (Stanisława Celińska) w końcu zaakceptuje wybory syna. Różańska zyska w końcu przychylność seniorki. Amelia sama przyzna, że liczy się dla niej szczęście syna.

Niestety szczęście i nowy związek nie wymażą kłopotów z Bożeną. Stańska tylko czeka na zniszczenie męża. Niestety nie oddzieli spraw między nimi od dobra Tadzia. Klemens zrobi wszystko, byle tylko Bruno nie stracił praw do opieki nad dzieckiem. Walka w sądzie z Bożeną będzie wyczerpująca i nierówna.