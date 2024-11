Barwy szczęścia, odcinek 3068: Zakochana Kasia przeprosi Mariusza. Może być winny składowania odpadów, ale ona i tak mu wybaczy

Barwy szczęścia, odcinek 3069: Józefina nie dopuści do ślubu Natalii i Cezarego! Wymyśli kolejną intrygę - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3069: Cezary zniknie po ustaleniu daty ślubu z Natalią! Wróci do Indii, ale już bez narzeczonej - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3068 - piątek, 08.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Łukasz pokaże, że wciąż zależy mu na Kasi w 3064. odcinku „Barw szczęścia"

W 3064. odcinku „Barw szczęścia" Kasia przekona się, że – tak jak oskarżają go sąsiedzi – Mariusz rzeczywiście składuje na swojej ziemi śmieci:

- A mówiłeś, że materiały budowlane... - powie z wyrzutem.

- Bo były! Sam widziałem transporty… - będzie się zarzekał Karpiuk.

- I te materiały... tak nagle zamieniły się w śmieci i chemikalia?

- Też sobie zadaję to pytanie! A ty, Kasiu, po czyjej jesteś stronie? Mojej... czy tego pieniacza Szymańskiego?

- Prawdy, Mariusz... Jestem po stronie prawdy!

Potem okaże się, że Mariusz gdzieś zawieruszył umowę na wynajem magazynów, w co Kasi też trudno będzie uwierzyć.

- Faktura za ciągnik... za glebogryzarkę i agregat... akt własności ziemi... Ale umowy z najemcą budynków nie ma? - zapyta Mariusza zdziwiona.

- Jak oboje widzimy... Co ty nadal sugerujesz? - Mariusz będzie poirytowany.

- Tylko się dziwię, że masz tu wszystkie ważne dokumenty, uporządkowane... ale akurat tej umowy brakuje. Wyparowała?

- Kasiu, czy ty mi wierzysz?

Górka poprosi o pomoc męża (Michał Rolnicki), który nie będzie zadowolony z obrotu spraw – zamieszania Mariusza w składowanie nielegalnych odpadów:

- Wkurza mnie to, na co narażasz Kasię! Przecież wiedziałeś, że ona szuka stabilizacji...

- Której ty jej nie dałeś...

- I biorę to na klatę, ale nie cofnę przeszłości... Za to ty miałeś jej dać spokojną przyszłość! A co robisz? Wciągasz w przekręt!

- Łukasz, przysięgam, o niczym nie wiedziałem! Wystawili mnie! Padłem ofiarą oszustów... Nie jestem sprawcą tej afery!

- Oby. Bo Kasia ci zaufała!

W 3068. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia poprosi Mariusza o wybaczenie

W 3068. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kasia znowu będzie mieć problem z zaufaniem mężczyźnie. Najpierw Łukasz, potem Mariusz… Mariusz już wcześniej nie powiedział jej, że ma kłopoty finansowe i wówczas obiecał Górce, że już zawsze będzie z nią szczery. A tymczasem Kasia dowiedziała się od jego sąsiadów o składowanych odpadach chemicznych w jego budynkach, które wynajął firmom. Mariuszowi będzie przykro, że jej zaufanie do niego ma jednak pewne granice i jego ukochana to zauważy:

- Po prostu... mam problemy z zaufaniem. I każdą wątpliwość interpretuję jak zły znak…

- Czyli zawsze na niekorzyść oskarżonego, co? - zapyta Mariusz z goryczą.

- Obiecuję, że nad tym popracuję… Wybaczysz mi? - zakochana Kasia jednak pokaże, że jej zależy na Karpiuku.